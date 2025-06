Piotr Zieliński oraz Robert Lewandowski po raz pierwszy w reprezentacji Polski spotkali się w 2013 roku. Od tamtego czasu występowali wspólnie w wielu edycjach mistrzostw Europy, mistrzostw świata czy Ligi Narodów. Z czasem pozycja "Ziela" w reprezentacji urosła do tego stopnia, że stał się w niej niezaprzeczalnie postacią numer dwa. A od teraz będzie też kapitanem kadry.

Piotr Zieliński nowym kapitanem kadry. Wypowiedział się o Lewandowskim

Zieliński najpierw wziął udział w konferencji prasowej. Gdy ta dobiegła końca, pomocnik porozmawiał z TVP Sport (która miała miejsce jeszcze przed dzisiejszym treningiem polskiej kadry w Helsinkach) Zieliński skomentował decyzję Lewego o wycofaniu się z gry w kadrze, dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. Oto co powiedział:

– To Robert podjął taką decyzję. Szanujemy to, bo wiemy, jakim jest zawodnikiem. Wiele razy mówiłem, że "Lewy" jest wybitnym piłkarzem, osiągnął sukcesy w klubowej piłce, a te najlepsze wyniki kadry też były dzięki niemu. Ciężką pracą do tego wszystkiego doszedł i ma prawo do tego. Wiemy też, jaki miał ciężki sezon, podjął decyzję o odpoczynku i trzeba ją uszanować - zakończył.

W ostatnich dniach Zielińskiemu towarzyszą problemy z łydką, przez które opuścił piątkowy sparing z Mołdawią. Hubert Bugaj z TVP Sport w tej samej rozmowie spytał więc Zielińskiego o jego stan zdrowia: - Wczoraj było dobrze, z dnia na dzień jest coraz lepiej i wierzę w to, że jutro będzie optymalnie i pomogę drużynie wygrać ten mecz - odpowiedział 31-latek.

Zieliński w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował w czerwcu 2013 roku podczas towarzyskiego spotkania z Liechtensteinem. Obecnie jego licznik występów z orzełkiem na piersi wynosi 99.