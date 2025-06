Hiszpanie reagują na aferę z Lewandowskim. "Z całym szacunkiem dla reprezentacji Polski..."

Polski futbol takiego zamieszania nie widział od lat. Michał Probierz pozbawił Roberta Lewandowskiego opaski kapitańskiej w naszej kadrze, a napastnik w rewanżu postanowił w niej nie grać, dopóki nie zmieni się selekcjoner. Wokół tego wydarzenia narosło już mnóstwo teorii. Jedni twierdzą, że szatnia była tym zachwycona, inni wręcz, że to rada drużyny wymogła na Probierzu takie działanie już przed meczem z Finlandią w eliminacjach. To drugie dementował sam selekcjoner, dzwoniąc do Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego Onet.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Michał Probierz odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu?

Zyska każdy poza Polakami. Hiszpanie nie mają wątpliwości

Poza Polską również jest o tym głośno. Finowie na przykład mogą się z tego tylko cieszyć, bo potencjalny konflikt w naszej kadrze może zadziałać na ich korzyść. Jednak nie tylko tam uważnie śledzą wydarzenia w Polsce. Robią to także Hiszpanie. Tamtejsze media już wcześniej reagowały, pisząc m.in. o "trwającym wielkim bałaganie". Teraz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Jordi Cordero i Alex Pintanel z portalu Relevo skomentowali całą sytuację. Zdaniem Pintanela to, jak potraktowano Lewandowskiego, nie było normalne. Choć on sam też nie zareagował najlepiej.

Nikt nie zachował się z klasą. Hiszpanie brutalnie o całej sytuacji

- Nie znam całego kontekstu, ale moim zdaniem ta opaska nie wydaje mi się aż tak ważna. Brakuje mi wielu informacji, ale mogę powiedzieć, że po pierwsze nie jest normalne, żeby odbierać opaskę Lewandowskiemu, patrząc na jego znaczenie dla reprezentacji i kraju, po drugie nie jest normalne, że ktoś z powodu pozbawienia go funkcji kapitana wpada w złość i rezygnuje z gry w kadrze - powiedział Hiszpan.

Cordero z kolei dodaje, że w Hiszpanii dobrze oceniano decyzję Lewandowskiego o odpoczynku w czerwcu kosztem gry w reprezentacji. - Jesteśmy zaskoczeni, ale wszyscy uważaliśmy, że to dobry pomysł, by nie wystąpił w czerwcu w reprezentacji. Ostatecznie to nie są bardzo ważne mecze, a to ważne, żeby odpoczywał całe lato, by w przyszłym sezonie znów być kluczowym zawodnikiem - ocenił dziennikarz.

Barcelona największą wygraną

Pintanel także uważa, że dla Barcelony cała sytuacja jest korzystna. - To bardzo ciekawa wiadomość, że skupi się tylko na klubie. Będzie miał więcej sił, by biegać dla Barcelony. Z całym szacunkiem dla reprezentacji Polski, ale nigdy by nie wygrał z nią żadnych tytułów - podsumował Hiszpan.