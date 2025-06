Godziny do meczu. Tak piszą o Polakach fińskie media

We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski będzie rywalizować z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata. Niewykluczone, że to spotkanie zdecyduje o tym, kto później zagra w barażach. Fińskie media piszą więcej o zamieszaniu w szeregach Biało-Czerwonych, decyzji Roberta Lewandowskiego i konferencji prasowej Michała Probierza. "Polska przyniosła do Helsinek swój własny chaos" - czytamy.