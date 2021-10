Faworyci do zdobycia Złotej Piłki na okładce "L'Equipe". Trzech wyróżnionych

Już 29 listopada odbędzie się gala "Złotej Piłki", na której zostanie wręczona statuetka dla najlepszego piłkarza 2021 roku. Organizowana przez "France Football" Złota Piłka to jeden z najbardziej prestiżowych plebiscytów w świecie futbolu. 180 dziennikarzy z całego świata wybiera najlepszego piłkarza w danym roku. W 2020 roku organizatorzy podjęli decyzję, że z racji pandemii koronawirusa nikt nie otrzyma nagrodę. Wzbudziło to wiele kontrowersji w Polsce, gdyż żelaznym kandydatem do otrzymania nagrody był Robert Lewandowski, który w ubiegłym sezonie sięgnął w barwach Bayernu Monachium po Ligę Mistrzów.

Na 1,5 miesiąca przed plebiscytem jeden z największych francuskich dzienników, czyli L'Equipe, pokusił się o wytypowanie faworytów głosowania dziennikarzy. Ich zdaniem największe szanse na to, by znaleźć w czołowej trójce "Złotej Piłki" mają: Leo Messi, Robert Lewandowski oraz Karim Benzema.

Na okładce najnowszego wydania umieścili zaś pięciu piłkarzy. Są to Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Jorginho, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema i właśnie Robert Lewandowski.

Kto ma największe szanse?

Francuzi podkreślają, że sporo przemawiać może za Karimem Benzemą, bo ten ostatnio zwrócił na siebie uwagę i osiągnął wybitną formę. Razem z Francją wygrał właśnie Ligę Narodów, a jego gra w Realu Madryt wręcz imponuje. Drugim żelaznym kandydatem jest Leo Messi, który wygrał Copa America z reprezentacją, a w poprzednim sezonie w Barcelonie wywalczył Puchar Hiszpanii. Podkreślane są również sukcesy Roberta Lewandowskiego, który strzelał gola za golem, pobił rekord Gerda Muellera i sięgnął po mistrzostwo Niemiec.

Robert Lewandowski z szansami na Złotą Piłkę, ale nie największymi

Robert Lewandowski ma szansę, aby wygrać plebiscyt również w tym roku. Polak znalazł się na opublikowanej liście 30 nominowanych piłkarzy. Bukmacherzy postanowili wytypować, którzy piłkarze mają największe szanse na zdobycie tegorocznej Złotej Piłki. Ich zdaniem największym faworytem jest Leo Messi, kurs, na którego zwycięstwo wynosi 1,35. Następny w kolejności jest Jorginho (kurs 5,50). Bardzo wysoko, bo na trzecim miejscu w kolejności jest Robert Lewandowski (kurs 7,00).