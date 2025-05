Hurkacz starł się z wielkim talentem. Miał być hit, a wyszła demolka

Ten mecz już tuż po losowaniu został określony jako jeden z największych hitów pierwszej rundy tegorocznego Roland Garros. Niektórzy oczami wyobraźni widzieli więc pierwszy w karierze pojedynek Hurkacza Hurkacza i Joao Fonseki na korcie centralnym, ale organizatorzy odesłali Polaka i Brazylijczyka na znacznie mniejszą arenę - kort nr 7. Wydawało się, że odebrali tym samym dużej liczbie kibiców szansę na obejrzenie na żywo wielkiego widowiska, ale to skończyło się szybko i bardzo boleśnie dla zawodnika z Wrocławia.

Hurkacz musi sobie odpowiedzieć na ważne pytanie. Bolesne liczby Polaka

Po przegranym w sobotę z Novakiem Djokoviciem finale w Genewie Hurkacz miał łzy w oczach. Był wtedy bliski pierwszego w karierze zwycięstwa nad legendarnym Serbem. Z jednej strony można było się wtedy cieszyć z ogółem udanego występu Polaka, który od wielu miesięcy walczy o odbudowę formy po kontuzji kolana. Z drugiej, można się było zastanawiać, czy start tuż przed wymagającą fizycznie rywalizacją w Wielkim Szlemie (singliści grają do trzech wygranych setów) to nie jest zbyt ryzykowny pomysł. Teraz odpowiedzieć musi sobie na to pytanie sam Hurkacz, ale - obserwując go we wtorkowym pojedynku - możemy się chyba domyślać wniosków.

65 procent akcji wygranych po pierwszym podaniu i zaledwie 14 proc. po drugim - tak słabe statystyki w przypadku Hurkacza to wielka rzadkość. Przypomnijmy - 28-latek jest tenisistą bazującym na serwisie. A tymczasem młodszy o dziewięć lat Fonseca, który debiutuje w głównej drabince paryskiej imprezy, przełamywał go w pierwszej części meczu co chwilę.

Zachowanie obu zawodników stanowiło wielki kontrast. Zajmujący 65. miejsce w rankingu ATP Brazylijczyk był pełen energii i grał bardzo ofensywnie, a 28. na światowej liście Polak był cieniem samego siebie.

- Spowolnione reakcje. Mam tu na myśli przede wszystkim pracę stóp. Nie wiem, czy to efekt stresu związanego z początkiem meczu czy zmęczenia po Genewie - zastanawiał się w połowie seta otwarcia komentujący mecz dla Eurosportu Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Billie Jean King.

Hurkacz rzeczywiście przez lata zapracował sobie na miano zawodnika, który potrafi błysnąć w turnieju ATP, a w Wielkim Szlemie - czyli tej najbardziej prestiżowej rywalizacji - często spala się psychicznie w pierwszych rundach. I być może i to dało o sobie znów znać we wtorek. A może była to groźna mieszanka presji i zmęczenia?

Mający dużą przewagę na wypełnionych po brzegi trybunach kibice rewelacyjnego Brazylijczyka w dalszej części tej partii co chwilę mieli powody do świętowania kolejnych punktów dla swojego ulubieńca. A Polak był coraz bardziej sfrustrowany. Początkowo wydawało się, że ma zastrzeżenia co do głośnych reakcji niektórych osób z publiczności, ale przy stanie 1:4 poprosił o przerwę medyczną. Skończyło się wówczas tylko na krótkiej konsultacji, po której Hurkacz wydawał się mieć krótki przebłysk lepszej gry, ale pozwoliło mu to jedynie na wygranie w tym secie drugiego gema.

Wymowny błąd Hurkacza. Brazylijska feta i polska stypa

Nastolatek z Rio de Janeiro na początku sezonu był na ustach wszystkich znawców tego sportu . Po triumfie w Buenos Aires awansował na 68. miejsce w rankingu ATP i odbierał gratulacje od rodzimych gwiazd piłki nożnej (Neymara i Kaki), a zaledwie rok wcześniej był 655. rakietą świata. Od marca już nie zaliczał aż tak efektownych skoków w tym zestawieniu, ale nikt nie miał wątpliwości, że będzie się systematycznie piął w nim w górę.

W drugim secie mistrz juniorskiego US Open na chwilę nieco spuścił z tonu i kilka razy pomógł trochę swoimi błędami Hurkaczowi. Ten znów się denerwował, czasem zerkał na swój sztab szkoleniowy. Ale wciąż brakowało u niego energii, a skuteczność jego podania poprawiła się minimalnie i zdecydowanie za mało, by zagrozić poważniej rywalowi. Jedyne, co był w stanie zrobić, to nie dał Fonsece aż tak odskoczyć jak w poprzedniej partii.

Bardzo wymowna była sytuacja z ósmego gema. Serwujący wówczas i prowadzący 40:15 Polak w pewnym momencie był przekonany, że piłka po zagraniu Brazylijczyka była autowa i zaraz po posłaniu jej na drugą stronę przestał grać. Przeciwnik przebił ją zaś ponownie i zdobył łatwo punkt, a bezradny Hurkacz został ze świadomością, że popełnił w tej sytuacji błąd. Wówczas akurat podanie zdołał utrzymać, ale wciąż nie był w stanie sprawić większych problemów nastolatkowi, którego wielką bronią był świetnie funkcjonujący forhend.

- Pytanie, ile w Hubercie jest energii i wiary w to, że jest w stanie wrócić w tym meczu - analizował Celt po drugiej partii.

Kilka sekund później Hurkacz, który wrócił po przerwie z szatni, nie dał powodu, by mieć nadzieję na tenisowy cud. Na korcie nr 7 wciąż trwała brazylijska feta i polska stypa. Nawet jeśli wrocławianin był w stanie przebić piłkę, to bardzo często w odpowiedzi dostawał kontry, wobec których był bezradny. W siódmym gemie obronił trzy piłki meczowe, ale przypominało to bardziej przedłużanie agonii niż szansę na odrodzenie.

W drugiej rundzie rywalem Brazylijczyka, który w styczniowym Australian Open pokonał na otwarcie Rosjanina Andrieja Rublowa (ówczesną dziewiątą rakietę świata), będzie występujący w Paryżu dzięki tzw. dzikiej karcie Francuz Pierre-Hugues Herbert. A Hurkacz straci sporo punktów rankingowych - w poprzednim sezonie dotarł w Roland Garros do 1/8 finału.

To drugi przypadek w karierze Polaka, gdy tuż po udanym występie w turnieju ATP bardzo szybko żegna się z rywalizacją wielkoszlemową. W 2019 roku tuż przed US Open startował w Winston-Salem i wygrał, ale potem w Nowym Jorku podmęczony odpadł już w pierwszej rundzie. Po finale z Djokoviciem pisałam, że kibicom Hurkacza pozostaje mieć nadzieję, że to Fonesca będzie żałował, iż Polak zagrał w Genewie, a nie ten ostatni. Sprawdził się jednak, niestety, raczej ten drugi scenariusz.