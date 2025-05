Policja reaguje na bójki we Wrocławiu. W ruch poszły pałki i gaz łzawiący

Wielkimi krokami zbliża się finał Ligi Konferencji, który odbędzie się we Wrocławiu. Zmierzą się w nim Chelsea z Realem Betis. Oba zespoły były zdecydowanie najlepsze, a po drodze wyeliminowały między innymi Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok. Do Polski przyjechały już liczne grupy fanów tych drużyn, które niestety dały już o sobie znać.

Zamieszki we Wrocławiu przed meczem. Policja reaguje

We wtorek doszło do konfrontacji pomiędzy przyjezdnymi fanami. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, jak na głównym placu miasta rzucane są race, krzesełka. Doszło także do bójek. Interweniować musiała policja, która niedługo po zaprowadzeniu porządku skomentowała opisane wydarzenia.

- Mundurowi zareagowali niezwłocznie po tym zajściu, czego skutkiem było to, że nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu i negatywnych zachowań. Kibice rozbiegli się w różnych kierunkach i obecnie policjanci pionu kryminalnego prowadzą czynności zmierzające do ich identyfikacji - powiedział asp. szt. Łukasz Dutkowiak, cytowany przez "Gazetę Wrocławską". Funkcjonariusz dodał, że obecnie liczba patroli w miejscach zgromadzeń jest duża i "wszyscy mogą czuć się bezpiecznie".

Urząd Miejski Wrocławia przekazał z kolei, że nad bezpieczeństwem czuwa około dwóch tysięcy policjantów. "Najważniejsze punkty miasta, w tym okolice Starego Miasta, są zabezpieczane przez specjalne grupy szybkiego reagowania. W wyniku kilku drobnych incydentów, po szybkiej interwencji policji, zatrzymano kilku agresywnych kibiców. Co istotne - nie było potrzeby użycia środków przymusu bezpośredniego" - czytamy w komunikacie na Facebooku.

Finał Ligi Konferencji pomiędzy Chelsea i Realem Betisem odbędzie się w środę o godzinie 21:00.