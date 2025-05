Barcelona traci cierpliwość do Szczęsnego. Zdecydowana reakcja

Wojciech Szczęsny nie nie wyobrażał sobie, że tak będzie wyglądał ostatni rok. Po zakończeniu Euro 2024 wiadomo już było, że do kadry nie wróci, natomiast wskutek zmiany na ławce trenerskiej w Juventusie, również przyszłość klubowa stanęła pod znakiem zapytania. Ostatecznie rozwiązał kontrakt z włoskim klubem i przeszedł na sportową emeryturę. Nie trwała ona jednak długo, gdyż kontuzja Marca-Andre ter Stegena sprawiła, że na początku października dołączył do FC Barcelony. A czy zostanie w niej na kolejny sezon?

- Byliśmy wszyscy nastawieni, że przyjeżdżamy tutaj na rok i próbujemy spełniać marzenia, a później wracamy do gry w golfa. Więc szczerze mówię, że jeszcze nie wiem - przyznal 35-latek po meczu z Espanyolem. I choć FC Barcelona wierzy, że przedłuży on umowę, to próbuje się zabezpieczyć i zaczyna szukać godnego następcy na rynku transferowym. Dziennik "Sport" ujawnił, że "dyrekcja sportowa rozważa poważny ruch w bramce" i jest "zdeterminowana", by tego dokonać.

Najważniejszą cechą nowego bramkarza ma być: młodość oraz doświadczenie, by mógł on w przyszłości zostać "mistrzem między słupkami". I wyznaczono trzech kandydatów. Pierwszy z nich to Joan Garcia, o którym już wiele mówiło się w ostatnich tygodniach. "Miał znakomity sezon, dla wielu jest najlepszym bramkarzem w La Liga. Niemożliwe obrony, kocia zwinność osobowość i doskonała gra w powietrzu" - oznajmiono, dodając, że piłkarz ma "przystępną klauzulę" w wysokości 25 mln euro.

Kolejny kandydat to Lucas Chevalier z LOSC Lille. Dziennikarze uważają, że ma przed sobą "świetlaną przyszłość". Bramkarz od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń, a Barca podjęła już nawet pierwsze korki, by uzyskać informacje na temat sytuacji 23-latka. Mówi się, że trzeba będzie jednak za niego zapłacić co najmniej 40 mln euro.

Ostatnim zawodnikiem, który jest rozważany wewnątrz klubu, jest Bart Verbruggen z Brighton. Ten znakomicie wypromował się w barwach reprezentacji Holandii - najpierw na Euro 2024, a potem w Lidze Narodów. "Zwinny, efektowny w swoich obronach, z doskonałą pracą nóg. Krótko mówiąc, profil, który wydaje się idealny dla Barcy" - czytamy. Ma 22 lata, co sprawia, że jest jednym z bramkarzy z największym potencjalne na rynku.

Wojciech Szczęsny pierwotnie był rezerwowym w ekipie Hansiego Flicka. Choć przegrywał rywalizację z Inakim Peną, to po trzech miesiącach zadebiutował w katalońskim klubie. I od tamtej pory nie oddał już miejsca. Mało tego, kataloński zespół z Polakiem między słupkami sięgnął po mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. Jeśli przedłuży umowę, o miejsce w składzie będzie rywalizował z wracającym do zdrowia po kontuzji ter Stegenem.