Włosi znów piszą o transferze Bereszyńskiego. Kolejny mocny klub

Bartosz Bereszyński przeniósł się do Włoch na początku stycznia 2017 roku i od tamtego czasu nieprzerwanie jest bardzo ważną postacią Sampdorii Genua. Pozwoliło mu to również ugruntować swoją pozycję w reprezentacji Polski, w której zadebiutował w 2013 roku, ale regularnie zaczął w niej grać właśnie po przeprowadzce do Włoch.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowy mecz dla przyszłości Paulo Sousy! "To może być koniec"

Kluczowy mecz dla przyszłości Paulo Sousy. "To może być jego koniec"

Bartosz Bereszyński trafi pod skrzydła Jose Mourinho?

Przy okazji kilku ostatnich okienek transferowych 29-latek był łączony z przenosinami do większych włoskich klubów. Kilka miesięcy temu reprezentant Polski był łączony z transferem do Interu Mediolan. Wówczas nic z tego nie wyszło, ale niewykluczone, że już niebawem będzie bohaterem innej ciekawej transakcji.

Włoski dziennik "Corriere dello Sport" poinformował, że Bartosz Bereszyński znalazł się na celowniku AS Romy. Klub ze stolicy Włoch rozpoczął poszukiwania prawego obrońcy, który mógłby zwiększyć konkurencję na ten pozycji i być zastępcą dla Ricka Karsdorpa.

Bartosz Bereszyński nie jest jedynym celem AS Romy

Włoskie media podają jednak, że Bereszyński nie jest jedyną analizowaną przez Romę opcją. Stołeczny klub obserwuje również dwóch innych zawodników - Noussaira Mazrouiego z Ajaksu Amsterdam i Marcusa Holmgrena Pedersena z Feyenoordu Rotterdam.

Jeżeli transfer Bartosza Bereszyńskiego do AS Romy doszedłby jednak do skutku, reprezentant Polski zyskałby możliwość pracy z Jose Mourinho, a także zanotowałby niewątpliwy awans sportowy. Jego Sampdoria zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli Serie A, podczas gdy zespół z Rzymu plasuje się na 4. lokacie.

Dwaj kandydaci na stanowisko trenera nowej potęgi. Duże nazwiska

Od początku przygody w Genui Bartosz Bereszyński rozegrał w barwach Sampdorii 142 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedną bramkę i zanotował siedem asyst. Ma za sobą także 36 występów w reprezentacji Polski.