"Janne Ahonen już nie istnieje". Kompletnie zmienił swoje życie. Olbrzymi cios

W ostatnich dwóch latach fińska legenda skoków pracowała w reprezentacji Finlandii. Janne Ahonen był odpowiedzialny za przygotowanie sprzętu u kombinatorów norweskich. W przeszłości pomagał również drużynie narodowej w strojach do skoków narciarskich. Nie tylko szył stroje, ale również zajmował się butami, wiązaniami oraz nartami zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak styl skoków narciarskich zmieniał się na przestrzeni czasu

Janne Ahonen kompletnie zmienił swoje życie

Latem w fińskich mediach było głośno o tym, że Janne Ahonen zrezygnował ze stanowiska w fińskiej federacji i znalazł nowe zajęcie. Poświęcił się swojej pasji, czyli motoryzacji. Dokładniej rzecz ujmując Ahonen zajmuje się projektowaniem, przerabianiem i sprzedawaniem luksusowych kamperów.

Polskie skoki mogą ucierpieć na zmianie telewizji? Niepewna sytuacja kluczowych umów

- Teraz skupiam się głównie na kamperach. Jestem rzemieślnikiem i sprzedawcą. Rozbudowuje kampery i tuninguje. Klienci proszą mnie najczęściej o zamontowanie czujników cofania. Cieszę się, że mogę wreszcie żyć jak normalny człowiek. Przyjemnie jest przychodzić do pracy, wiedząc, że po powrocie do domu mam czas dla siebie - powiedziała legenda skoków narciarskich w rozmowie z is.fi

Trener reprezentacji w kombinacji norweskiej Petter Kukkonen stwierdził, że odejście Ahonena tuż przed sezonem olimpijskim jest dla całej kadry olbrzymim ciosem. Bo kombinacja i skoki straciły doświadczonego eksperta od sprzętu. - Dostał stałą pracę z regularną pensją, a do tego został ekspertem telewizyjnym. W porównaniu do niepewnego kontraktu z federacją, gdybym był na jego miejscu, to chyba zrobiłbym to samo, mając taką szansę i możliwości - mówił Kukkonen kilka miesięcy temu.

"Jestem w szoku". Adam Małysz o Kamilu Stochu

"Bohater narodowy już nie istnieje"

Okazuje się, że Ahonen chce się odciąć o swojej kariery i nie chce "odcinać kuponów" od tego, co zrobił jako skoczek narciarski. - Podkreślam, że Janne Ahonen, który kiedyś funkcjonował jako fiński bohater narodowy, już nie istnieje. Mogłem prowadzić uprzywilejowane życie, ale na szczęście ten czas się już skończył - dodał wymownie.

Ahonen jest jednym z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii. Podczas kariery m.in. aż pięć razy wygrał Turniej Czterech Skoczni i ma na koncie dwa srebrne medale olimpijskie, siedem MŚ w lotach narciarskich oraz 10 medali mistrzostw świata. W Pucharze Świata dwa razy cieszył się z triumfu w klasyfikacji generalnej. W sumie w zawodach PŚ wygrał 36 konkursów i aż 108 razy kończył zawody w najlepszej trójce.