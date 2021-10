Wielkie zamieszanie wokół Mahira Emrelego. Legia tłumaczy sytuację

Legia Warszawa poinformowała, że ws. Mahira Emrelego doszło do potwornego zamieszania. Bo o ile pierwsza próbka dała pozytywny wynik testu na koronawirusa, to druga była negatywna. Piłkarz nie ma też żadnych objawów i jest zaszczepiony, co oznacza, że mogło dojść do błędu.

3 AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl