Messi wskazał faworytów w walce o Złotą Piłkę. Wielkie nazwiska, w tym Lewandowski

W piątek France Football opublikowało listę 30 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki za 2021 rok. W tym gronie znalazło się miejsce m.in. dla Roberta Lewandowskiego.

W 2020 roku organizatorzy podjęli decyzję, że z racji pandemii koronawirusa nikt nie otrzyma nagrody Wzbudziło to wiele kontrowersji w Polsce, gdyż żelaznym kandydatem do wygrania prestiżowego plebiscytu był Robert Lewandowski, który w ubiegłym sezonie sięgnął w barwach Bayernu Monachium po Ligę Mistrzów.

W 2021 roku jednym z faworytów do zwycięstwa Złotej Piłki jest Leo Messi, który w lipcu wygrał z reprezentacja Argentyny turniej Copa America i był bohaterem najgłośniejszego letniego transferu, przenosząc się z FC Barcelony do PSG.

Argentyńczyk, który ma na koncie już sześć Złotych Piłek, w tym ostatnią wygraną w 2019 roku, na łamach "L'Equipe" pokusił się o wybór faworytów za 2021 rok. - Mam dwóch graczy w moim zespole, na których będę głosował jak Neymar i Kylian Mbappe. Potem są zawodnicy, którzy mieli wielki sezon pod względem indywidualnym, jak Robert Lewandowski i Karim Benzema - ujawnił Messi.

I dodał: - Ciężko powiedzieć, kto wygra, ponieważ to, co zrobiłeś dla zespołu, ma również duże znaczenie dla Złotej Piłki. Ostatnio tytuły mają dużą wagę.

Prezydent FC Barcelony Joan Laporta uważa, że była szansa, by Leo Messi został w Barcelonie. Nowa umowa nie została podpisana z powodu przeszkód finansowych oraz strukturalnych. - Inwestycja w Leo mogła nas narazić na ryzyko. Barca jest ponad Messim i wszystkimi innymi. Podjęliśmy wysiłek, ale żeby mieć jakiś margines wynagrodzenia musieliśmy przeprowadzić operację, która była niewykonalna - powiedział.

I dodał: - Do końca po cichu liczyłem, że Messi przyjdzie i powie mi "gram za darmo". Kiedy ważyła się przyszłość Messiego w Barcelonie, miał już wtedy ofertę z PSG. Nie mogłem go więc prosić, żeby grał u nas za darmo, bo wiedziałem, co oferuje mu klub z Paryża. To naturalne, że piłkarz tej klasy chce być wynagradzany za swoją pracę.

Messi opuścił FC Barcelonę tego lata po dwudziestu latach spędzonych w klubie. Występował w pierwszym zespole w latach 2005-2021. Reprezentant Argentyny zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach katalońskiego klubu, zdobywając w nich 672 bramki oraz notując 305 asyst. W trakcie gry dla Barcelony zdobył sześć Złotych Piłek, cztery puchary Ligi Mistrzów, dziesięć mistrzostw Hiszpanii czy trzy tytuły Klubowych Mistrzów Świata.

Zwycięzcę w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki wybiorą dziennikarze ze 180 krajów z całego świata. Finałowa gala odbędzie się 29 listopada w Paryżu w Theatredu Chatelet.