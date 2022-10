Mundial w Katarze dużym problemem Anity Włodarczyk

Anita Włodarczyk kontuzji stawu skokowego doznała przed startem w mistrzostwach Polski. Okoliczności były bardzo nietypowe, bowiem rekordzistka świata w rzucie młotem urazu nabawiła się podczas pogoni za mężczyzną, który chciał włamać się do jej samochodu. To wykluczyło ją z walki nie tylko o mistrzostwo kraju, ale też o piąty tytuł podczas czempionatu globu w Eugene oraz Europy w Monachium.

Kłopoty Anity Włodarczyk. Zimowe zgrupowanie w Katarze pod znakiem zapytania

Polka wciąż nie wróciła do pełni sił i jest na etapie rehabilitacji. Przy tym korzysta z wolnego czasu, czym chętnie dzieli się z fanami za pomocą mediów społecznościowych. Ostatnie godziny spędziła w USA, gdzie udała się m.in. na mecz Brooklyn Nets, drużyny grającej w NBA.

Włodarczyk ma w planach wyjazd na zimowe zgrupowanie do Kataru, aby jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu. Od lat wybiera właśnie to miejsce do zimowych treningów, ze względu na odpowiednie warunki atmosferyczne. Imprezą docelową będą zaś mistrzostwa świata w Budapeszcie.

W tym roku może się jednak nie udać. A to wszystko przez mundial. - Podczas mistrzostw świata w piłce nożnej do Kataru będą mogły wjechać tylko osoby posiadające bilet na jeden z meczów tej imprezy. To pewnie nie jest wielka przeszkoda, ale znacznie trudniejsze może być znalezienie miejsca w hotelu. Słychać bowiem, że zostały jedynie ostatnie wolne pokoje, a ceny za nocleg osiągają zawrotną wartość - powiedział wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Tomasz Majewski cytowany przez WP SportoweFakty. Przypomnijmy, że mundial odbędzie się w dniach 20 listopada -18 grudnia.

Atrakcyjność rywalizacji o tytuł najlepszej piłkarskiej drużyny na świecie przyciągnie do Kataru ogromną liczbę kibiców. Jak informuje źródło, to przełożyło się na wzrost cen, które teraz oscylują w okolicach 3-7 tysięcy złotych za nocleg. Planując miesięczne zgrupowanie należy liczyć się z opłatą w wysokości około 90-210 tysięcy złotych za sam nocleg. To może spowodować, że Polka zdecyduje się na wybór innego kierunku.

Włodarczyk całkowicie zdominowała światowy rzut młotem kobiet w ostatnich latach. Pasmo jej sukcesów rozpoczęło się na MŚ w Berlinie w 2009 roku, kiedy wywalczyła pierwszy tytuł. Łącznie może się pochwalić czterema mistrzostwami świata i Europy oraz trzema złotymi medalami olimpijskimi. Polka jest też przede wszystkim rekordzistką świata z wynikiem 82,98 m, który osiągnęła podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w 2016 roku.

