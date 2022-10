Adrianna Sułek ma już gotowy plan. "Pora zmienić polską myśl szkoleniową"

Adrianna Sułek ma w dorobku sześć złotych medali mistrzostw Polski. A to nie wszystko, bo doliczyć do tego trzeba brąz mistrzostw świata juniorów z 2018 roku i srebro młodzieżowych mistrzostw Europy z 2021 roku. W tym sezonie Sułek też stawała na podium, ale już jako seniorka. Atletka zdobyła srebro w pięcioboju podczas halowych mistrzostw świata w Belgradzie czy w siedmioboju na mistrzostwach Europy w Monachium.

Adriana Sułek kiedyś skończy karierę i co dalej? Już teraz ma gotowy plan

Adriannie Sułek nie brakuje też woli walki i hartu ducha. W siedmioboju w Monachium wzięła udział z kontuzją mięśnia dwugłowego. - Kiedy jest u mnie kontuzja, to pojawia się jeszcze większa motywacja i koncentracja - mówiła po mistrzostwach. To dobry prognostyk na przyszłość, bo choć 23-latka ma już na koncie wiele osiągnięć, to jeszcze więcej zapewne przed nią.

Wiemy już, że kolejne trofea wywalczone przez Sułek, jako instruktorki lekkiej atletyki. "Oficjalnie" - napisała o zakończeniu kursu. I zapowiedziała też ambitne plany na przyszłość po zakończeniu kariery. "Najwyższa pora zmienić polską myśl szkoleniową dotyczącą wieloboju. Niebawem siedmiobój wróci do łask, ale najpierw cele zawodnicze" - czytamy na Twitterze.

O sukcesie, który może osiągnąć jako pierwszy, Sułek powiedziała kilka tygodni temu. - Ponad siedem tysięcy punktów chcę zdobyć na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Bo nie chcę żadnych niedomówień, że jest srebro albo brąz, albo jeszcze gorzej - powiedziała.

