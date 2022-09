Polski mistrz zaczął nowe życie z dala od Polski. "Przez 24 lata biłem się sam ze sobą"

- Miałem wiele pomysłów na to, co chcę robić w Polsce. Myślałem, że ktoś w kraju będzie zainteresowany tym, by wspierać młodzież, ale tego niestety nie ma. Przez 24 lata biłem się sam ze sobą i z ludźmi dookoła. Nie mam już ochoty na to, by dalej się szarpać - w rozmowie z portalem Przegladsportowy.onet.pl powiedział Piotr Małachowski.

Były dyskobol przed miesiącem wyjechał na Dominikanę. Celem podróży nie były jednak wakacje. Małachowski wraz z najbliższą rodziną zaczął tam nowe życie. - Wolę mieć spokojną głowę i zjeść kawałek ryby, zawieźć syna do szkoły, pójść z Heńkiem na piłkę, czy zrobić z nim trening niż walczyć z wiatrakami - powiedział Małachowski.

- Do plaży mamy trzy minuty jazdy samochodem. Ludzie żyją tutaj o wiele spokojniej. Nie ma chaosu i gonitwy za wszelką cenę za pieniądzem i karierą. Na Dominikanie nie trzeba codziennie udowadniać każdemu, że jestem tym, kim jestem. Tu się po prostu żyje, a ludzie praktycznie nie spoglądają na zegarek - opowiedział o życiu na rajskiej wyspie.

Małachowski o rajskim życiu na Dominikanie

I dodał: - Z drugiej strony tutaj jesteśmy gringo. Dla nas wszędzie są inne ceny niż dla Dominikańczyka. Czasami to jest śmieszne, a czasami denerwujące. Krok po kroku uczę się jednak życia w tym miejscu. Uczę się hiszpańskiego, ale mam taką karnację, że nigdy nie będę miał takiego koloru skóry, jak oni. Dla nich zatem zawsze będę gringo.

Małachowski to dwukrotny wicemistrz olimpijski z 2008 roku z Pekinu i 2016 roku z Rio de Janeiro. Małachowski to też mistrz (2015) i dwukrotny wicemistrz (2009, 2013) świata. 39-latek to też dwukrotny mistrz Europy (2010, 2016).

W 2016 roku Małachowski zajął 3. miejsce w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski.