Tyle kosztuje nowe cacko Cristiano Ronaldo. Lepiej się trzymajcie

Pomimo 39 lat na karku Cristiano Ronaldo wciąż utrzymuje się na najwyższym, światowym poziomie. Niedawno boleśnie przekonała się o tym, chociażby reprezentacja Polski, której były gwiazdor Realu Madryt strzelił dwie bramki w meczu Ligi Narodów (1:5). Po powrocie ze zgrupowania portugalskiej kadry Ronaldo wrócił do siedziby Al-Nassr.

Zobacz wideo Sobiesław Zasada odsłania nietypowe auto

Tak wygląda nowe cacko Ronaldo. Otrzymał najdroższy model

Okazuje się, że kilka tygodni później czekała na niego miła niespodzianka! Na początku grudnia saudyjski klub rozpoczął współpracę z marką BMW. Z tej okazji niemiecki koncern przygotował dla piłkarzy Al-Nassr samochody, z których mogą korzystać przynajmniej do zakończenia obecnego sezonu. Dziewięciokrotni mistrzowie Saudi Professional League od razu pochwalili się pojazdami sponsora w mediach społecznościowych. "Luksus spotyka gwiazdy futbolu. Piłkarze Al Nassr za kierownicą swoich BMW - gdzie doskonałość jest sposobem na życie" - czytamy w opisie.

Już na pierwszym zdjęciu możemy dostrzec wspomnianego Cristiano Ronaldo, który dumnie pozuje obok nowego samochodu otrzymanego od klubu. Nic dziwnego, że dla 39-latka przygotowano najbardziej prestiżowy egzemplarz. Mowa o hybrydowym modelu BMW XM Red Label. Charakterystyczną cechą auta jest czerwony pasek wokół przednich wlotów powietrza.

Czas, w którym auto przyspiesza od 0 do 100 km/h, wynosi zaledwie 3,8 sekundy! Za takie cacko według ustaleń "Daily Mail" należy zapłacić 164 tysiące funtów, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi około 864 tysiące złotych. Inni zawodnicy także otrzymali luksusowe pojazdy, takie jak BMW XM czy BM serii 7. Kontrakt Al-Nassr z niemiecką firmą obowiązuje do 2027 roku.

Jak widać, klub mocno dba o Cristiano Ronaldo, który po transferze na Bliski Wschód stał się najważniejszym sportowym ambasadorem Arabii Saudyjskiej na świecie. Portugalczyk za zapewnienie zachcianek i olbrzymi kontrakt odwdzięcza się swoimi wypowiedziami medialnymi. - Wszystko jest cudowne. Infrastruktura stadionów, kibice - po tym, co zobaczyłem, jestem przekonany, że mistrzostwa świata 2034 będą najlepsze w historii. Jestem szczęśliwy, że mogę być świadkiem tego sukcesu. Na pewno będę wtedy na miejscu - mówił ostatnio ws. mistrzostw świata zaplanowanych na 2034 rok. W tym sezonie 39-latek rozegrał w barwach Al-Nassr łącznie 19 spotkań, w których strzelił 16 bramek i zanotował trzy asysty.