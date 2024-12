Oficjalny komunikat Realu ws. Mbappe. Jest diagnoza

W nowym sezonie Ligi Mistrzów, która od teraz jest rozgrywana w odświeżonym formacie, Realowi Madryt jak na razie nie idzie zbyt dobrze. Przed spotkaniem z Atalantą Bergamo triumfatorzy ostatniej edycji tych rozgrywek mieli nóż na gardle. Zwycięstwo było kluczowe w kontekście dalszych marzeń o pierwszej ósemce w tabeli oraz realnej walki o miejsce zapewniające baraże. Włosi postawili się hiszpańskiej drużynie, jednak to nie wystarczyło.

Real zwyciężył 3:2, dzięki czemu po sześciu kolejkach zajmuje 20. pozycję. Już w 10. minucie wynik spotkania otworzył Kylian Mbappe, który popisał się kapitalnym wykończeniem sytuacji sam na sam. Zaledwie kilkanaście minut później Francuz przeżył dramat. Usiadł w murawie w Bergamo, po czym poprosił o zmianę. Wszystko przez ukłucie w lewej nodze. Jego miejsce zajął Brazylijczyk Rodrygo.

Tuż po ostatnim gwizdku głos ws. kontuzji 25-latka zabrał trener madryckiego zespołu. - To przeciążenie, poczuł ból w tylnej części uda. Trzeba to obejrzeć w nadchodzących dniach. Nie wydaje się, by to było coś poważnego. Zasadniczo zmieniliśmy go głównie dlatego, że nie mógł sprintować, a to dość wyraźnie mu przeszkadzało - powiedział Carlo Ancelotti.

W czwartek Real Madryt za pośrednictwem swojej strony internetowej wydał oficjalny komunikat ws. urazu byłego gwiazdora PSG. "Po badaniach przeprowadzonych dzisiaj przez personel medyczny Realu Madryt u Kyliana Mbappé, zdiagnozowano u zawodnika kontuzję uda w lewej nodze. Jego postępy będą monitorowane" - czytamy. Tym samym nadal nie wiemy, jak poważna jest kontuzja 25-latka ani ile potrwa proces jej leczenia.

W tym roku Real czekają jeszcze dwa mecze w La Liga. 14 grudnia mistrzowie Hiszpanii zagrają na wyjeździe z Rayo Vallecano, a osiem dni później czeka ich domowe starcie z Sevillą, którym zakończą 2024 rok. Nie wiadomo, czy na te spotkania Mbappe wróci do zdrowia. Obecna sytuacja kadrowa ekipy Ancelottiego jest fatalna. Lista kontuzjowanych na ten moment zawodników prezentuje się następująco: Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga. Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe mecze, łącznie aż 27 piłkarzy Realu zmagało lub nadal zmaga się z urazami.