Klasy nie kupisz... Tak Cristiano Ronaldo reklamuje MŚ w Arabii

Organizacja FIFA potwierdziła w środę, że gospodarzem mistrzostw świata w 2034 roku będzie Arabia Saudyjska, która nie miała konkurencji. Będzie to trzeci turniej tej rangi, który zorganizowany zostanie w kraju azjatyckim oraz trzeci w kraju arabskim. Najprawdopodobniej wydarzenie nie odbędzie się w lecie, gdyż wtedy temperatura w saudyjskim kraju wynosi nawet 45 stopni Celsjusza. Odpada również listopad oraz grudzień, czyli miesiące, w których zostały rozegrane MŚ w Katarze. Wszystko przez ramadan, czyli święty dla muzułmanów miesiąc, w trakcie którego ci poszczą w ciągu dnia.

Cristiano Ronaldo rozpływa się nad gospodarzem MŚ 2034. "Wszystko jest cudowne"

Pojawia się wiele głosów, że mundial mógłby odbyć się w styczniu, bądź lutym, co całkowicie wywróciłoby kalendarz do góry nogami. "Władze Premier League jednoczą się z innymi głównymi ligami europejskimi i przedstawicielami zawodników, sprzeciwiając się organizacji kolejnych mistrzostwa świata zimą" - przekazał "Daily Mirror".

Parę godzin po ogłoszeniu oficjalnego komunikatu na profilu saudyjskiego turnieju zamieszczono materiał promujący, którego głównym bohaterem został ambasador kraju Cristiano Ronaldo. Ten nie krył zadowolenia z decyzji FIFA. - Wszystko jest cudowne. Infrastruktura stadionów, kibice - po tym, co zobaczyłem, jestem przekonany, że mistrzostwa świata 2034 będą najlepsze w historii. Jestem szczęśliwy, że mogę być świadkiem tego sukcesu. Na pewno będę wtedy na miejscu - oznajmił Portugalczyk.

Do tego wydarzenia pozostało 10 lat, więc na pewno nie zobaczymy wówczas na murawie 39-latka. Mimo to wierzy on, że godnie zastąpią go koledzy z szatni. - Niektórzy zawodnicy, z którymi gram, mogą w przyszłości zagrać na mundialu - przyznał. Podkreślił też, jak bardzo zmienił się kraj pod kątem piłki nożnej w ostatnim roku.

- Nasza liga bardzo się rozwinęła, różnica jest niesamowita. Mamy siedem, osiem wielkich drużyn, które trudno pokonać. Widać również duży progres indywidualny zawodników. Saudyjscy piłkarze rozwijają się bardzo szybko. Ten kraj ma plan, a mieszkańcy mogą z tego korzystać. Co roku odbywają się tu największe imprezy sportowe, dlatego przyszłość jest świetlana. (...) Cały kraj się rozwija, zwłaszcza jeśli chodzi o piłkę nożną kobiet - podsumował.

A co z Cristiano Ronaldo? Tuż po odpadnięciu Portugalii z Euro 2024 po porażce z Francją zdradził, że są to ostatnie ME, w którym bierze udział. Wielu fanów spodziewa się, że będzie chciał jeszcze utrzymać formę do mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych w 2026 roku, a po nim przejść na sportową emeryturę.