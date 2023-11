"Psychopata" znowu dał o sobie znać. Wyszedł nago na ważenie [WIDEO]

Vaso Bakovecić ma 34 lata, a na koncie ponad 60 walk. Czarnogórzec może się pochwalić aż 43 wygranymi, ale też często przegrywał, bo aż 23 razy. "Psychopata" dał się poznać polskiej publiczności już w 2014 roku, gdy na gali PLMMA przegrał z Łukaszem Chlewickim. Później walczył na KSW, ale lepsi okazywali się m.in.: Artur Sowiński, Maciej Jewtuszko, czy Anzor Ażyjew, który dziś jest cenionym trenerem.

REKLAMA

Ostatni raz na KSW walczył w Zagrzebiu w 2019 roku, gdy pokonał go Borys Mańkowski. Ba! Vaso przegrał nawet z Dawidem Załęckim, a więc amatorem, który robi furorę na freakowych galach. I choć "Psychopata" już kończył karierę, to jednak ciągnie wilka do lasu. Ale to nic dziwnego, bo w sportach walki "kończę karierę" najczęściej po prostu oznacza "zaraz wracam".

Vaso, czyli golas [WIDEO]

W sobotę Czarnogórzec wystąpi na gali Fight Nation Championship (FNC) w Belgradzie, gdzie zmierzy się w rewanżu z Francisco Barrim. Ale wpierw musiał wypełnić limit wagowy ustalony na 75 kilogramów. Barrio wszedł na wagę, a ona pokazała 74,8 kg.

Bakocević miał kłopot, aby osiągnąć limit, więc musiał się rozebrać do naga. Dopiero wtedy wyszło równe 75 kg. Sztab Czarnogórca zdążył tylko zakryć zawodnika ręcznikiem, co odbiło się echem w bałkańskich mediach.