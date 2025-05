Dzieje się wokół Piątka! Tam będzie grał. Już szykują testy medyczne

Kiedy w 2023 roku Piątek przybywał do Basaksehiru to wydawało się, że to jego ostatnia szansa na pokazanie udowodnienie swojej wartości. Wcześniej totalnie nie sprawdził się w Hercie Berlin. Do specjalnie udanych nie należały też jego powrót do Serie A. Tam w ramach wypożyczenia trafił do Fiorentiny, dla której strzelił 6 goli, a później do Salernitany, gdzie zdobył 4 bramki. Nie były to liczby, które mogły zrobić na kimś wrażenie.

Tym sposobem, kiedy Hertha spadła z Bundesligi, Polak trafił do ligi tureckiej. Niemcy nie wiązali z nim przyszłości i chcieli pozbyć się jego nazwiska z listy płac, nie rokując z nim żadnych nadziei. Tymczasem okazało się, że napastnik ma jeszcze coś do zaoferowania na boisku. W pierwszym sezonie w Basaksehirze zdobył 17 bramek. W obecnych rozgrywkach prezentuje się jeszcze lepiej, gdyż na wszystkich frontach w 47 spotkaniach zdobył 31 goli. Innymi słowy, Piątek powrócił do wielkiej formy.

Miał być turecki potentat, ale Piątek wolał rozbić bank

Po tym, jak w kolejnym sezonie 29-latek sprawdził się w Turcji, tamtejsze media mówiły, że jego usługami mogą być zainteresowane silniejsze marki Super Ligi. Okazało się jednak, że sam zainteresowany miał inny plan na dalszą karierę i coraz poważniej zaczął rozważać oferty z Bliskiego Wschodu.

Na początku mówiło się o zainteresowaniu Piątkiem przez Al-Ain z Dubaju, które było w stanie zapłacić za niego 7,5 miliona euro. Jednak później do gry wkroczyło Al-Duhail. Klub z Kataru przebił ofertę konkurentów i zaoferował Basaksehirowi 8,5 miliona euro. Turcy zaakceptowali tę kwotę, wobec czego napastnik w tym tygodniu uda się do Kataru na testy medyczne. Jeżeli badania przebiegną pomyślnie, umowa zostanie podpisana.

Al-Duhail to po Al-Sadd drugi najbardziej utytułowany klub katarskiej ligi, który ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju - ostatni raz w sezonie 2022/2023. Ponadto cztery razy zdobywał krajowy Puchar i Puchar Emira (odpowiednik Superpucharu Polski). Chociaż w obecnym sezonie ligowym Al-Duhail przez 19 z 22 kolejek przewodziło w stawce, to ostatecznie skończyło z wicemistrzostwem, przegrywając o 2 punkty tytuł z Al-Sadd. Trenerem zespołu jest Christophe Galtier, a w drużynie występuje między innymi były gracz Ajaksu Amsterdam i Chelsea, Hakim Ziyech.