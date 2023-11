Sensacja w Clout MMA. Bartman ujawnia kolejnego rywala. To będzie prawdziwy hit!

Podczas inauguracyjnej gali Clout MMA Zbigniew Bartman pokonał Tomasza Hajtę w drugiej rudzie przez duszenie zza pleców. - Raczej wyobrażałem sobie, że to się skończy po jakimś celnym ciosie albo po bardzo dobrym kopnięciu w głowę, a nie, że będę zakładał duszenie przez plecy - mówił po walce były siatkarz w rozmowie ze Sport.pl. Podczas drugiej gali Bartmana zabrakło w oktagonie, jednak wszystko wskazuje na to, że niebawem znów zobaczymy go w klatce.

Zbigniew Bartman kontra Jerzy Janowicz w Clout MMA? "Coraz bliżej"

W ostatnim wywiadzie dla "Faktu" Zbigniew Bartman przyznał, że obecnie chciałby stoczyć pojedynek z Jerzym Janowiczem. Według byłego siatkarskiego reprezentanta Polski finalizacja walki jest już bardzo bliska. - Czekam na Jerzego Janowicza i mam nadzieję, że do tej walki dojdzie. Z tego, co wiem, jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia porozumienia. Oczywiście z "Jerzykiem" nie mam złej krwi. Uważam, że to będzie walka dwóch charakternych gości. Jerzy jest ode mnie wyższy o 7 cm. Myślę, że to może być ciekawe zestawienie - zdradził Bartman.

Z informacji przekazanych przez 36-latka wynika również, że popularny tenisista od dłuższego czasu trenuje boks, jednak ich potencjalna walka w MMA z pewnością będzie bardzo emocjonująca. - Myślę, że będzie ciekawie. Z tego, co wiem, to on od wielu lat boks trenuje. Z boksu do MMA jest długa droga, ale nie zmienia to faktu, że może to być fajna walka - dodał Zbigniew Bartman.

"Muszą na mnie kredyt wziąć" - mówił Janowicz

Na początku sierpnia Mateusz Borek w jednym z programów Kanału Sportowego przekazał, że Jerzy Janowicz negocjuje z federacją Clout MMA. Tenisista żartobliwie zareagował na takie informacje, jednak do końca nie zdradził, czy są one prawdziwe. W rozmowie z Bartłomiejem Kubiakiem ze Sport.pl odpowiedział jedynie - "Na razie to muszą na mnie kredyt wziąć [...] Nic nie potwierdzam i nie rozmawiam na ten temat".

Wiele wskazuje na to, że już wtedy 32-latek prowadził rozmowy z freak fightową federacją. Obecnie po słowach Zbigniewa Bartmana w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się debiutu Janowicza w oktagonie. Co prawda tenisista nie ogłosił zakończenia kariery, jednak ostatni oficjalny mecz rozegrał ponad roku temu, przez co wypadł z rankingu ATP.