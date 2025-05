Powiedziała, co jest nie tak z Igą Świątek. "Nigdy nie musiała z tym żyć"

Obecny tydzień Iga Świątek oficjalnie rozpoczęła jako piąta tenisistka rankingu WTA. Polka nigdy wcześniej nie była sklasyfikowana na tym miejscu, ale tak się stało po słabych miesiącach w jej wykonaniu, czego podsumowaniem było odpadnięcie już w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Aktualnie Świątek przygotowuje się do Roland Garros, a kolejni eksperci oraz kibice zastanawiają się, jak poradzi sobie z kryzysem formy.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Andrea Petković uważa, że Iga Świątek wróci na swój poziom

Tym razem swoim spojrzeniem na sytuację Igi Świątek podzieliła się była dziewiąta rakieta światowego rankingu Andrea Petković. - Można wyraźnie zobaczyć, co się dzieje, gdy Idze Świątek brakuje pewności siebie. Wszystko, co kiedyś wydawało się naturalne i wrodzone, staje się sztuczne i wymuszone - oceniła cytowana przez tennistemple.com.

Zobacz też: Amerykanie przecierają oczy. Zauważyli, jak teraz zachowuje się Świątek\

- To, co kiedyś wychodziło jej gładko, to teraz tak nie wychodzi. To, co przychodziło bez wysiłku, teraz przychodzi z trudnościami. To było łatwiejsze dla kogoś takiego jak ja, kto w pewnym momencie przyzwyczaił się do wątpliwości - tłumaczyła Petković, podkreślając, że Świątek prędzej czy później upora się z całą sytuacją.

- Iga z kolei nigdy nie musiała z tym żyć. Wszystko, co kiedykolwiek znała, to bycie najlepszą tenisistką na świecie. Dostosuje się, gdyż to właśnie robią mistrzowie - podsumowała.

Roland Garros będzie rozgrywany w dniach 25 maja - 8 czerwca. Na paryskich kortach polska tenisistka triumfowała w roku 2020 i latach 2022-2024.