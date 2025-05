Na walkę Marcoń - Murański czekali wszyscy. Zdecydowali sędziowie

- Jesteś złym człowiekiem, zapłacisz za to - rzucił do Jacka Murańskiego podczas piątkowego ważenia Natan Marcoń. Nienawiść między oboma panami jest gigantyczna, dlatego nie ma co się dziwić, że konflikt wzbudzał tak duże zainteresowanie. Choć niegdyś byli ze sobą blisko, to potem padło zbyt dużo słów, by można było o tym zapomnieć, zwłaszcza że Marcoń niejednokrotnie wspomniał o zmarłym synu Jacka, Mateuszu.

Tak skończyła się walka Jacka Murańskiego z Natanem Marconiem. Decyzja należała do sędziów

Niedługo przed walką Marcoń splunął w kierunku rywala. I znów zaatakował go werbalnie. Murański nie powstrzymał nerwów i uderzył młodszego zawodnika z "liścia". Nikt nie spodziewał się zatem, że starcie może potrwać dłużej, niż rundę. Było praktycznie pewne, że obaj ruszą na siebie od samego początku i fani zobaczą prawdziwą rzeź na środku klatki. .

Dużym wyzwaniem było wytypować faworyta tego starcia. Z jednej strony dużo młodszy - aż o 34 lata - Marcoń, natomiast z drugiej słynący z niezwykle twardej głowy Murański.

Przewidywania spełniły się tylko częściowo. Obaj wprawdzie próbowali atakować - zwłaszcza Murański - ale w pierwszej rundzie zabrakło fajerwerków. W drugiej również żaden z nich nie potrafił wypracować sobie przewagi, choć wydaje się, że lepsze ciosy zadawał Marcoń.

Trzecia runda to już zdecydowanie aktywniejszy Murański i pozostający w defensywie Marcoń, który dopiero w samej końcówce pokazał, co potrafi i skutecznie zaatakował rywala.

Ostateczna decyzja należała do sędziów, którzy niejednogłośnie stwierdzili, że na zwycięstwo zasłużył Marcoń. Jak zareagował na te wieści? Pokazał swojemu rywalowi środkowy palec.

Podczas tego wydarzenia doszło również choćby do imponującego boju Roberta Karasia, który pokonał Himiego oraz Mister Matiiego. - J***ć to wszystko, każdy wiedział, co chce robić. Ale ch*j z tym plan został zrealizowany - przekonywał. Mało tego, wyzwał do walki Piotra "Lizaka" Lizakowskiego. - Myślę, że to będzie fajne starcie - oznajmił, dodając, że chce, by pojedynek trwał 20 minut.