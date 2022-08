Burza przed Fame MMA. Zawodnik obrażał szefów. "Wystarczy was postraszyć" [WIDEO]

Już w piątek 26 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się gala Fame MMA 15. Tradycyjnie, na kilka dni przed samym wydarzeniem odbyła się konferencja prasowa z udziałem uczestników zaplanowanych walk. Jak zwykle nie brakowało emocji. Szczególnie nerwowo zrobiło się pod koniec spotkania za sprawą Mikołaja Tylko.

Mikołaj "Konopskyy" Tylko uderza w szefów Fame MMA. Ostra reakcja Wojciecha Goli. "Za dużo sobie pozwalasz"

Na piątkowej gali "Konopskyy" zmierzy się z Marcinem "Xayoo" Majkutem. Jeszcze przed walką doszło do spięcia pomiędzy zawodnikami. Majkut obraził w mediach społecznościowych matkę Tylko. "Konopskyy" zagroził, że jeśli wpis nie zostanie usunięty, to nie zjawi się na drugiej konferencji prasowej. Ostatecznie federacja spełniła żądania Youtubera. Mimo wszystko zawodnik postanowił wypowiedzieć się na temat postawy włodarzy Fame MMA.

- Na początku już to było zgłaszane, a jako, że jesteście takimi frajerami, że wystarczy was postraszyć, że się gdzieś nie przyjedzie, to zadziałało - powiedział na konferencji "Konopskyy". Te słowa zdziwiły włodarzy. Na ich reakcję nie trzeba było długo czekać.

- Konop, ale myślę, że za dużo sobie pozwalasz. Frajerem to możesz siebie nazywać, a po drugie no słuchaj… Co tam Xayoo powiedział takiego. Rozumiem, że to było w formie żartu, w formie dissu - odpowiedział Wojciech Gola.

W dalszej części dyskusji zawodnik oraz włodarze próbowali wyjaśnić zaistniałą sytuację. Youtuber miał wyraźny żal o to, że zarówno Gola jak i Michał "Boxdel" Baron nie zareagowali odpowiednio wcześnie na działania Majkuta i zezwolili na obrażanie jego bliskich w mediach społecznościowych.

Jednak sytuacja z Mikołajem Tylko nie była jedyną kontrowersją tego dnia. Arkadiusz Tańcula i Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak postanowili w niesmaczny sposób zadrwić z Jacka Murańskiego, sugerując mu chorobę psychiczną. - Właśnie poszukujemy pacjenta, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego - powiedział Tańcula. Murański szybko skomentował zachowanie mężczyzn. - Ja tym idiotom przypomnę, że w Polsce miliony osób choruje na depresję i inne choroby psychiczne. Takie stygmatyzowanie nie jest niczym fajnym - powiedział. Więcej o tej sytuacji można przeczytać TUTAJ.

