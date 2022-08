Karaś odpowiada Kosterze. I to bardzo mocno. "Jesteś debilem, pier... głupoty"

Adrian Kostera ukończył Swiss Ultra Triathlon. W poniedziałkowe popołudnie polski zawodnik dobiegł do mety na trzecim miejscu, uzyskując czas lepszy od niedawnego rekordu świata - 189 godzin, 55 minut i 20 sekund. Kostera wbiegł na metę, trzymając w ręku polską flagę i śpiewając "Polska, biało-czerwoni!".

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Kostera wiedział, że Karaś nie ukończy Ironmana. "To znak, że nie chce"

Kostera "wiedział, że Karaś nie ukończy rywalizacji, już podczas etapu kolarskiego"

Zawody śledziło mnóstwo kibiców, ale głównie ze względu na Roberta Karasia, który narzucił nadzwyczajne tempo i prowadził z ogromną przewagą, aż kwestie zdrowotne zmusiły go do wycofania się. Kostera w rozmowie z WP Sportowe Fakty wyznał, że przewidywał taki scenariusz.

- Staram się zawsze mówić szczerze o rywalach i mam nadzieję, że nie zostanie to źle odebrane, ale o tym, że Robert nie ukończy rywalizacji, wiedziałem już podczas etapu kolarskiego. Widziałem, w jakim stylu pokonuje kolejne pętle i byłem pewny, że wciąż mam szansę na zwycięstwo, a najgroźniejszymi rywalami będą Kenneth Vanthuyne i Richard Jung - powiedział Kostera.

Zdaniem trzeciego zawodnika Swiss Ultra Marathonu, Karaś pokonywał podjazdy pod górę na stojąco, a gdy mijał rywali, dodatkowo przyspieszał, szarpiąc tempo. - Każdy organizm ma ograniczenia fizyczne i dla wszystkich uczestników zmagań było jasne, że z taką jazdą nie ma szans ukończyć zmagań. Rywalizując przez tydzień, trzeba być bardzo uważnym i rygorystyczne pilnować tempa. Inne zachowanie u tak doświadczonego zawodnika to znak, że nie chce ukończyć zawodów – ocenił.

Odniósł się również do sytuacji z jego uszkodzonym rowerem, którego naprawą miała zająć się ekipa Karasia. - W tej sprawie wyszło małe nieporozumienie w naszym teamie, ale już to sobie wyjaśniliśmy. Faktycznie w moim rowerze uszkodziła się kaseta, więc zdecydowałem, że na czas naprawy pójdę spać. Rowerem zajął się miejscowy mechanik, ale zrobił to niedokładnie i po chwili znów trzeba było wszystko naprawiać. Ja spałem, a moja ekipa poszła po pomoc do mechanika Roberta Karasia. Ostatecznie dostali niezbędne części, ale nie musieli tego robić, gdyby wiedzieli, że przed zawodami przygotowałem wszystkie zapasowe części do mojego roweru wraz z kluczami. Ostatecznie o kulisach całej akcji dowiedziałem się dopiero dzień później – wyjaśnił.

Kibic pokazał, jak pić piwo. Nagranie stało się viralem [WIDEO]

Karaś odpowiedział Kosterze. "Jesteś debilem, pier... głupoty"

Cały wywiad, jak można było się domyślić, w końcu dotarł do Karasia. Ten udostępnił w swojej relacji na Instagramie fragment wypowiedzi Kostery. Oznaczył go i napisał "jesteś debilem". W kolejnych relacjach opublikował serię filmików, w których w ostrych słowach odnosił się do słów swojego konkurenta.

- Jak to mówią? Żeby w życiu niczego nie żałować? To ja żałuję, że chciałem pożyczyć ci swój rower, że Janisz pomógł naprawić ci twój rower. Bo gadasz, k…, takie głupoty. Jak chcesz ze mną porozmawiać na temat wyścigu, to zadzwoń do mnie, napisz. A nie pier… głupoty w Internecie. Jakbyś spojrzał na wyniki, to ja jechałem najrówniej, to ja wytrzymywałem tempo od początku do końca i w pływaniu, i na biegu, i co? Ty mówisz, że 90-ileś godzin da się wytrzymać, naciągając tempo? Nie, bo na biegu widać, że nie ma regresu. Ja biegłem cały czas tym samym tempem. Jakbyś wiedział, co się działo trzy tygodnie wcześniej, zobaczył filmiki, zdjęcia, to byś po prostu się zamknął. A ty gadasz jakieś głupoty, żeby się wybić na moim nazwisku w Internecie. Jesteś debilem. Jak spojrzysz na wyniki, to może zobaczysz, że do strefy zmian wjeżdżałem prawie 30 godzin przed tobą. Mogłem iść i skończyłbym te zawody jako pierwszy, ale to nie o to chodziło – mówił Karaś, nagrywając w samochodzie.

Niedługo później dodał jeszcze kolejne filmiki, już z domu. - I wiem, że to może wyglądać mocno emocjonalnie i za mocno powiedziane. Za mocne słowa. Prawda jest taka, że ten gość próbował mi umniejszać przed startem. Gadał głupoty na mnie w Internecie. A teraz, jak pomogliśmy mu na zawodach, to gada takie rzeczy na mnie. Dlatego myślę, że wszystko jest dobrze wyważone – zakończył.

Uprawiali seks na trybunach podczas meczu. Szuka ich policja [WIDEO]

Po wycofaniu się z powodów zdrowotnych Roberta Karasia zwycięzcą dziesięciokrotnego Ironmana okazał się Belg Kenneth Vanthuyne, któremu przepłynięcie 38 kilometrów, przejechanie 1802 kilometrów na rowerze i przebiegnięcie 422 kilometrów zajęło ostatecznie 182 godziny, 43 minuty i 43 sekundy, co jest nowym rekordem świata na tym dystansie.