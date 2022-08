Właściciel Fame MMA nie wytrzymał. Bez hamulców. "Mnie to wk***ia"

Już w piątek 26 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się gala Fame MMA 15. Uczestnicy zaplanowanych walk na kilka dni przed wydarzeniem spotkali się tradycyjnie na konferencji prasowej. Od dłuższego czasu konferencje te są znacznie spokojniejsze, niż miało to miejsce na początku.

"Nie mamy interakcji, jakiej wszyscy oczekują"

Wyzwiska, przepychanki, kłótnie - tak do pewnego momentu wyglądały konferencje prasowe przed galami Fame MMA. Od jakiegoś czasu nie dzieje się na nich zbyt dużo, a sami zawodnicy pokazują się z o wiele bardziej spokojniej strony.

Podczas ostatniej konferencji Sylwester Wardęga zapytał właściciela federacji, Michała "Boxdela" Barona, jaka jest jego opinia na ten temat. - Na pewno nas jako włodarzy irytuje, że zawodnicy odpalają swoje spadochrony PR-owe. Po prostu są dużymi influencerami i boją się utraty współprac. Nas to po prostu irytuje - powiedział. Po chwili skomentował sytuację znacznie dosadniej. - Nie mamy interakcji, jakiej wszyscy oczekują. Mnie to osobiście wk***ia, ale nie mogę nic z tym zrobić. To wszystko zależy od zawodników. Liczę, że zagrzmi - stwierdził Baron.

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Arkadiusz Tańcula i Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak postanowili w niesmaczny sposób zadrwić z Jacka Murańskiego, sugerując mu chorobę psychiczną. - Właśnie poszukujemy pacjenta, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego - powiedział Tańcula. Murański szybko skomentował zachowanie mężczyzn. - Ja tym idiotom przypomnę, że w Polsce miliony osób choruje na depresję i inne choroby psychiczne. Takie stygmatyzowanie nie jest niczym fajnym - powiedział. Więcej o tej sytuacji można przeczytać ---> TUTAJ.

