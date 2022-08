Żenujący żart podczas konferencji Fame MMA. Jacek Murański nie wytrzymał [WIDEO]

Już w piątek 26 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się gala Fame MMA 15. Tradycyjnie, na kilka dni przed samym wydarzeniem odbyła się konferencja prasowa z udziałem uczestników zaplanowanych walk. Jak zwykle nie brakowało emocji, a szczególnie nerwowo było na początku, gdy Arkadiusz Tańcula i Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak postanowili w niesmaczny sposób zadrwić z Jacka Murańskiego.

Niesmaczny żart z osób chorych psychicznie podczas konferencji Fame MMA. Jacek Murański nie wytrzymał

Tańcula i Matysiak pojawili się na scenie w strojach charakterystycznych dla pracowników szpitala. Jak się okazało, "wcielili się" w pielęgniarzy ze szpitala psychiatrycznego. Mieli ze sobą kaftan i sugerowali, że Jacek Murański jest osobą chorą psychicznie. - Właśnie poszukujemy pacjenta, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego - powiedział Tańcula.

Paczuski złamał nogę rywalowi jednym niepozornym kopnięciem [WIDEO]

- W ostatnich dniach przeszliśmy nawet szkolenie w szpitalu psychiatrycznym, aby pokazano nam jak się to zapina, zakłada. Mam tu nawet dla pana Jacka lek uspakajający - dodał Matysiak.

Żart nie przypadł do gustu jego adresatowi. Jacek Murański po chwili chwycił za mikrofon i powiedział, co myśli o występie tej dwójki. - Ja tym idiotom przypomnę, że w Polsce miliony osób choruje na depresję i inne choroby psychiczne. Takie stygmatyzowanie nie jest niczym fajnym - powiedział.

- Jeżeli próbują dogonić największego idiotę w Polsce, czyli Marcina Najmana, to gratuluje im sukcesów w naśladownictwie. Teraz już na poważnie. Stygmatyzowanie osób chorych psychicznie jest obrzydliwe. Jeżeli kogoś to śmieszy, to gratuluję dowcipu. Gratuluję tym osobom i ich rodzicom. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć nikogo bliskiego chorego na problemy psychiczne - dodał.

Jacek Murański na Fame MMA 15 zmierzy się z Arkadiuszem Tańculą w walce w klatce rzymskiej. Tańcula tego samego wieczoru powalczy także z synem Murańskiego, Mateuszem. Poniżej prezentujemy pełną kartę walk.

Fame MMA 15. Karta walk:

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Aniela "Lil Masti" Bogusz

Marcin "Xayoo" Majkut vs Mikołaj "Konopskyy" Tylko (K1)

Mariusz "Sarius" Golling vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek (boks)

Kacper "Crusher" Błoński vs Marcin Dubiel (walka w klatce rzymskiej bez limitu)

Arkadiusz Tańcula vs Jacek "Muran" Murański (walka w klatce rzymskiej)

Arkadiusz Tańcula vs Mateusz "Muran" Murański

Franciszek "Franio" Rusiecki vs Jakub "Paramaxil" Frączek (K1)

Rafał "Takefun" Górniak vs Filip Zabielski (K1)

Jamel i Jamil Neffati vs Radosław "Warjat Radek" Kapias i Patryk Woźniak

