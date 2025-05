Kandydat na trenera Legii zabrał głos. Jaśniej się nie da

- Celem jest przyjście do klubu, który ma duże ambicje i w którym jest ugruntowana struktura - stwierdził Bartosz Grzelak w rozmowie ze szwedzkimi mediami. Szwed polskiego pochodzenia jest jednym z kandydatów do zajęcia stanowiska pierwszego trenera Legii Warszawa. Odniósł się do tych plotek.