Adrian Kostera odpowiada Robertowi Karasiowi. "Jednorazowa wypowiedź niczego nie zmieni"

Robert Karaś mocno zareagował na wywiad Adriana Kostery, który stwierdził, że wiedział, iż Karaś nie ukończy zawodów z powodu morderczego tempa. - To ja żałuję, że chciałem pożyczyć ci swój rower, że Janisz pomógł naprawić ci twój rower. Bo gadasz, k…, takie głupoty. Jak chcesz ze mną porozmawiać na temat wyścigu, to zadzwoń do mnie, napisz. A nie pier… głupoty w Internecie. Ty gadasz jakieś głupoty, żeby się wybić na moim nazwisku w Internecie. Jesteś debilem - stwierdził Karaś na InstaStories. Adrian Kostera postanowił zareagować na te słowa.

Adrian Kostera reaguje na ostre słowa Roberta Karasia. "Ta sytuacja była niepotrzebna"

Adrian Kostera postanowił odpowiedzieć na ostre słowa Roberta Karasia na Instagramie. Brązowy medalista 10-krotnego Ironmana chciał załagodzić sytuację i podkreślał, że Robert Karaś jest jego idolem. - Mimo tego, co się stało, to ten fakt się nie zmieni. Wierzę, że ta reakcja Roberta wyniknęła ze "spontanicznych nerwów". Ja też wchodzę w świat wywiadów i zauważyłem, że to, co się powie, a co zostanie zapisane, to dwie różne rzeczy. Robert będzie któregoś dnia rekordzistą w 1, 2, 3, 5, 10 i 20-krotnym Ironmanie - powiedział.

Kostera ma też nadzieję na to, że jego relacje z Robertem Karasiem pozostaną dobre. - Nie przestanę go śledzić, a ta sytuacja była niepotrzebna dla naszego środowiska ultratriathlonowego. Jednorazowa wypowiedź niczego nie zmieni, a Robert pewnie też już ochłonął. Ja z tego miejsca go przepraszam. Nie było moją intencją, by te słowa były odebrane w taki sposób. Mam nadzieję, że Robert nie będzie myślał o mnie źle - dodał. Reakcje fanów na te słowa Kostery były jednoznaczne. "Właśnie pokazano, gdzie jest prawdziwa profeska", "duża klasa i POKORA" - czytamy na Instagramie.

Adrian Kostera ukończył Swiss Ultra Marathon na trzecim miejscu uzyskując czas lepszy od niedawnego rekordu świata - 189 godzin, 55 minut i 20 sekund. Kostera wbiegł na metę, trzymając w ręku polską flagę i śpiewając "Polska, biało-czerwoni!". Zwycięzcą 10-krotnego Ironmana został Belg Kenneth Vanthuyne, któremu przepłynięcie 38 kilometrów, przejechanie 1802 kilometrów na rowerze i przebiegnięcie 422 kilometrów zajęło ostatecznie 182 godziny, 43 minuty i 43 sekundy, co jest nowym rekordem świata na tym dystansie.