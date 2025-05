To już chyba koniec! Są wieści z Barcelony. "Przerwał negocjacje"

26-letni Inaki Pena miał dobry okres na początku tego sezonu. Został nawet bramkarzem numer jeden FC Barcelony 22 września ubiegłego roku, gdy w wyjazdowym meczu z zespołem Villarreal poważnej kontuzji doznał Niemiec Marc-Andre ter Stegen. 26-letni Hiszpan wystąpił w tym sezonie w 23 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale miał kilka sporych błędów. Pod koniec stycznia tego roku Pena stracił miejsce w wyjściowym składzie na rzecz Wojciecha Szczęsnego. Od tamtego momentu zagrał tylko raz - w ostatnim pojedynki ligowym, a w końcówce sezonu był bramkarzem dopiero numer "3".

Inaki Pena ma z FC Barceloną kontrakt do czerwca 2026 roku, ale wiele wskazuje na to, że odejdzie już latem tego roku. Nie miałby bowiem w przyszłym sezonie szans na grę. Według informacji "FC Barcelona Noticias" Pena został wybrany przez działaczy Celty Vigo do zostania numerem "1". Pena miałby zastąpić doświadczonego, 38-letniego Vicente Guaitę. Jeśli bramkarz FC Barcelony nie zgodziłby się na transfer, to numerem jeden między słupkami Celty Vigo może zostać dotychczasowy rezerwowy - Ivan Villar.

"Najnowsze informacje wskazują, że Celta chce zapłacić 10 milionów euro za Penę. Bramkarz chciał przedłużyć kontrakt na początku tego roku, ale po utracie pozycji wyjściowej w bramce w pojedynku ze Szczęsnym, przerwał negocjacje. Biorąc pod uwagę przedłużenie umowy z Polakiem i powrót ter Stegena, zawodnik z Alicante jest zdecydowany opuścić Barcelonę, a oferta Celty jest korzystna" - pisze "FC Barcelona Noticias".

Pena w sezonie 2024/2025 zagrał w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach, wpuścił 25 bramek i siedem razy zachował czyste konto.

Jeśli Pena odejdzie z klubu, będzie drugim piłkarzem, który zdecydował się na taki krok. Pierwszym był wychowanek, lewy obrońca Alex Valle.