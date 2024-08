Tak Stanowski podsumował dorobek medalowy Polaków w Paryżu

Polska miała wielkie oczekiwania przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Kibice i eksperci wierzyli, że uda się wywalczyć więcej krążków niż przed trzema laty w Tokio - 14 (cztery złote, pięć srebrnych i pięć brązowych). - Zawsze mówię o szansach medalowych. Myślę, że mamy ich 16. Z tego będziemy uradowani, bo stać nas na to - zapowiadał Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wszystko wskazuje jednak na to, że zakończymy tegoroczną imprezę z zaledwie dziewięcioma krążkami, co jest najgorszym wynikiem od 68 lat! Wtedy w Melbourne także zgarnęliśmy tyle medali. Wówczas jednak startowało 64 naszych reprezentantów, teraz ponad 200.

Eksperci w szoku po igrzyskach. Nie takiego dorobku medalowego się spodziewali. Mocne słowa. "Pasożyty"

Nasz worek, a właściwie woreczek z krążkami otworzyła kajakarka górska Klaudia Zwolińska, która wywalczyła srebro. Później brązowe medale dołożyły szpadzistki, wioślarze i Iga Świątek. Następnie po złoto i brąz we wspinaczce sportowej na czas sięgnęły kolejno Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka. Brązowy krążek dołożyła też Natalia Kaczmarek - jedyny w lekkoatletyce. W sobotę natomiast w dorobku Polaków pojawiły się dwa srebrne medale - siatkarzy i Julii Szeremety.

Po drodze wybuchło też kilka afer, z polskimi związkami w rolach głównych. Mowa o zapasach czy kolarstwie. Rzekomo miały one wpłynąć na niepowodzenia naszych rodaków. Tak czy inaczej, zaledwie dziewięć medali to fatalny wynik, który wzbudza spore poruszenie w mediach.

Głos w sprawie zabrał m.in. Krzysztof Stanowski. Właściciel Kanału Zero dał jasno do zrozumienia, co sądzi o tej sytuacji. "Żałosny dorobek medalowy Polski w ogóle by mnie nie oburzał, gdyby nie rozdęte do szaleństwa struktury sportowe w naszym kraju" - zaczął na X. Następnie użył jeszcze ostrzejszych słów.

"Te wszystkie związki, stowarzyszenia, zarządy, ministrowie, członkowie komisji, prezesi, wszyscy doklejeni jak pasożyty do młodych ludzi uprawiających sport. Każdy sportowiec ma prawo przegrać z odpowiednikiem z innego kraju i w sumie nam nic do tego, dopiero skala pompowania kasy w biurokrację tworzy te porażki powodem do bicia na alarm" - podkreślał.

"Komu dziękować?". Eksperci ironizują ws. osiągnięć Polaków w Paryżu

Głos na temat słabego dorobku medalowego zabrał też Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski w piłce nożnej, który wywalczył srebro olimpijskie w 1992 roku. Zwrócił uwagę na pozycję naszego kraju w klasyfikacji - jest dopiero 40. "Węgrzy nas roz*****i w klasyfikacji medalowej IO. Komu dziękować?" - pisał ironicznie. Węgrzy zajmują 14. lokatę - 18 krążków, w tym pięć złotych.

A na tym Kowalczyk nie zakończył. "Niesamowite jest to, że my już nie liczymy na żaden medal, a znicz dalej płonie" - śmiał się.

Na małą liczbę medali uwagę zwrócił też Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty. "Czyli jednak nie sprawdziła się hurraoptymistyczna prognoza prezesa Piesiewicza. To będą najgorsze Igrzyska Olimpijskie dla Polski w XXI wieku. Najgorsze od 1956 roku i Melbourne. Zawsze nadrabialiśmy lekkoatletyką. Tym razem lekką położyliśmy koncertowo" - podsumował dosadnie.

Już w niedzielę oficjalnie zakończą się igrzyska olimpijskie w Paryżu i zgaśnie znicz olimpijski. Początek ceremonii zaplanowano na 21:00. W najbliższych godzinach dobiegną końca zmagania m.in. w kolarstwie.