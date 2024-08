Lin Yu-Ting tuż po walce powiedziała, co myśli o Julii Szeremecie

Julia Szeremeta wywalczyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w boksie w kategorii do 57 kg. Polska pięściarka przegrała jednogłośnie na punkty z Tajwanką Lin Yu-Ting. Niemniej jest to ogromny sukces, ponieważ na polski medal olimpijski w tej dyscyplinie czekaliśmy aż 32 lata. Ostatnim medalistą był Wojciech Bartnik w 1992 r. w Barcelonie. - Bardzo ciężka walka, tak jak się spodziewałam. Ale bardzo dobrze się pokazałam na IO i jestem z siebie zadowolona - przekazała Szeremeta po zakończonym pojedynku.

"Julia Szeremeta to 20-latka, która uważa się za najlepszą pięściarkę świata. I to bez podziału na kategorie wagowe. Na razie na dowód wielkości ma olimpijskie srebro. Pewnie czuje niedosyt, bo powtarzała cały czas, że chce tu złota" - dodał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Do tej pory Yu-Ting wywalczyła dwa mistrzostwa świata, dwa mistrzostwa Azji i jeden złoty medal Igrzysk Azjatyckich. Tym samym dzięki zdobyciu złota igrzysk olimpijskich w Paryżu w wieku 28 lat skompletowała tzw. Złoty Wielki Szlem. Warto dodać, że Tajwanka rywalizuje w zawodach pięściarskich od 2013 r.

Co za słowa Yu-Ting o Szeremecie. "To już jest niesamowite"

Yu-Ting nie ukrywała wzruszenia podczas ceremonii medalowej. Pięściarka była wdzięczna za wsparcie od mieszkańców Tajwanu. - Od momentu, w którym zaczęłam boksować aż do teraz, wszystkie trudy treningu wróciły. Popłynęły mi łzy, bo zdobycie medalu dla mojego kraju znaczy tak wiele. Wiele osób we mnie wierzyło i mnie wspierało. Będę nadal ciężko pracować - powiedziała. Ze słów Yu-Ting wynika także, że nie śledziła w sieci kontrowersji wokół rzekomych testów płci.

- Kluczowe jest skupienie się na zadaniu. Wszystko, co muszę wiedzieć, to kto jest moim przeciwnikiem i jak przygotować się do walki. Ważne jest to, by podczas zawodów odciąć się od mediów. Oczywiście słyszałam pewne informacje od mojego trenera, ale nie zwracałam na nie zbytniej uwagi. Byłam zaproszona przez MKOl do udziału w igrzyskach i na tym się skupiłam. Kiedy usłyszałam hymn, to serce zaczęło bić i biec tak szybko jak koń wyścigowy - dodała Yu-Ting.

Co ciekawe, wypowiedziała się też w ciepłych słowach o Szeremecie. - Fakt, że mogła już wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, świadczy o jej umiejętnościach. Julia jest taka młoda, a udało jej się dostać do finału. Dla mnie to już jest niesamowite. Jest doskonała i ma świetną technikę. Wierzę, że w przyszłości będzie się dalej rozwijać - przyznała złota medalistka IO (cytat za: sport.interia.pl).