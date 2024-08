Pajor ujawniła, co zrobił Lewandowski po jej transferze do Barcelony

Ewa Pajor to jedna z najbardziej utalentowanych polskich piłkarek w historii. Przez ostatnich dziewięć lat występowała w barwach Wolfsburga, gdzie udało jej się wygrać aż pięć mistrzostw Niemiec. Co więcej, trzykrotnie zagrała też w finale Ligi Mistrzyń, ale trofeum nie zdobyła. Liczy, że ten cel zrealizuje w FC Barcelonie, do której dołączyła tego lata. Podpisała z nią trzyletni kontrakt. Zarówno kibice, klub, jak i Polka mają spore oczekiwania wobec tej współpracy.

Ewa Pajor już zaczęła strzelanie w Barcelonie. Duże ambicje

Nieco więcej Pajor opowiedziała o tym w rozmowie z "Mundo Deportivo". - Kiedy Barcelona się mną zainteresowała, to poczułam, że zdecydowanie to ten czas, by zrobić kolejny krok. (...) Nie czuję większej presji, która wynika z gry w takim klubie. Jestem bardzo skupiona na nowym sezonie. (...) Pragnę dać z siebie maksimum. Chcę zdobyć maksymalną liczbę bramek i zapewnić maksymalną liczbę asyst drużynie - deklarowała.

I już zaczęła realizować ten cel. Polka wystąpiła w sobotnim meczu towarzyskim z TSG 1899 Hoffenheim (5:1) i zdobyła gola. Wykorzystała znakomite dośrodkowanie w pole karne od jednej z koleżanek i z bliska trafiła do siatki, nie dając bramkarce żadnych szans.

Ewa Pajor ujawnia. Tak zachował się Lewandowski po jej transferze

We wspomnianym wywiadzie Pajor poruszyła też temat Roberta Lewandowskiego, który przed dwoma laty dołączył do Barcelony, ale do męskiej drużyny i od razu stał się jej gwiazdą. Rozegrał dwa sezony i w każdym z nich był najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem zespołu. Okazuje się, że napastnik usłyszał o przyjściu rodaczki i nawet pofatygował się, by ją przywitać.

- Powitał mnie w tym wspaniałym klubie. Co więcej, życzył mi wszystkiego, co najlepsze. Jestem bardzo dumna, że mogę grać dla tego samego klubu co on. To w końcu znakomity napastnik i wiele się od niego nauczyłam - podkreśliła Pajor. Co więcej, w Barcelonie będzie występować z takim samym numerem, co jej rodak - "9".

A co na temat transferu Pajor miał do powiedzenia sam Lewandowski? - Myślę, że będzie super szczęśliwa z miejsca, klubu, z tego jak to funkcjonuje. Też będzie miała szansę pewnie na jeszcze więcej trofeów. Tego jej życzę. Niech wygrywa jak najwięcej i niech strzela jak najwięcej - mówił w jednym z nagrań.

W poprzednim sezonie kobieca drużyna Barcelony wygrała wszystko, co do zdobycia było możliwe. Zupełnie inaczej wyglądał los męskiej kadry. Ta nie wywalczyła ani jednego trofeum i zaliczyła jeden z najsłabszych sezonów w historii. Obie ekipy mają jednak nadzieję, że kolejne rozgrywki okażą się dla nich szczęśliwe. Nadzieje na to mają też polscy kibice. W końcu od teraz mają dwóch rodaków w stolicy Katalonii.