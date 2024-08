Tajwanka podejmie kroki prawne po walce z Szeremetą? Będzie o tym głośno

Tajwanka Lin Yu-Ting wywalczyła złoty medal igrzysk olimpijskich w boksie w kategorii do 57 kg. W decydującym pojedynku Yu-Ting pokonała jednogłośnie na punkty Julię Szeremetę. W trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu głośno było wokół tego, że w jej organizmie miały zostać wykryte chromosomy XY oraz podwyższony testosteron. W związku z tym w kierunku Tajwanki pojawiało się sporo negatywnych komentarzy. Yu-Ting dostała pytanie od dziennikarza, czy ma zamiar pójść z tą sprawą do sądu. Co odpowiedziała?

