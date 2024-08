J.K. Rowling kontra trener Tajwanki. Cios za cios po finale Szeremety

Lin Yu-Ting z Tajwanu wywalczyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w boksie, w kategorii do 57 kg. W decydującym pojedynku pokonała jednogłośnie na punkty Julię Szeremetę, która wywalczyła pierwszy medal olimpijski dla Polski w boksie od 32 lat. - Popłynęły mi łzy, bo zdobycie medalu dla mojego kraju znaczy tak wiele. Wiele osób we mnie wierzyło i mnie wspierało. Kiedy usłyszałam hymn, to serce zaczęło bić i biec tak szybko jak koń wyścigowy - stwierdziła Yu-Ting po zakończonym pojedynku.

W trakcie igrzysk olimpijskich pojawiały się spore kontrowersje wokół rzekomych testów płci, które miała przejść Yu-Ting w bokserskiej organizacji IBA. Tam szefem jest Rosjanin Umar Kremlow, a wspomniana organizacja jest w konflikcie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. MKOl uważa testy IBA za niewiarygodne. U Tajwanki wykryto chromosomy XY (to para chromosomów, która jest u większości mężczyzn - red.) oraz podwyższony poziom testosteronu. Do dziś jednak nie wiadomo, gdzie ani jaką metodą przeprowadzono testy płci.

Wokół Yu-Ting pojawiało się sporo negatywnych komentarzy, a po finałowym pojedynku Tajwanka zapowiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że wraz ze swoim zespołem pochyli się nad potencjalnym zgłoszeniem skargi do paryskiej prokuratury w związku z nękaniem w internecie. Wcześniej na taki krok zdecydowała się Algierka Imane Khelif, wokół której były podobne kontrowersje. - Wszystko, co mówi się o mnie w mediach społecznościowych, jest absolutnie niemoralne. Chcę zmienić zdanie ludzi na całym świecie - przekazała Algierka.

Trener Tajwanki odpowiada na wpis J.K. Rowling. "Dziękujemy"

Na początku igrzysk olimpijskich J.K. Rowling, a więc autorka powieści Harry'ego Pottera opublikowała krótki wpis w mediach społecznościowych powiązany z kontrowersjami wokół Yu-Ting i Khelif. "Co trzeba zrobić, żeby zakończyć to szaleństwo? Pięściarka musi zakończyć walkę z obrażeniami zmieniającymi życie? A może musi zostać zabita?" - przekazała pisarka. Wtedy media w Tajwanie postanowiły ostro odnieść się do wpisu i opinii Rowling.

"Krytykowanie kwestii transpłciowości to jedno, ale nasza Lin Yu-Ting w ogóle nie jest transpłciowa! Jeśli J.K. Rowling nie widzi w tym żadnej różnicy, to sugerujemy, żeby skupiła się na pisaniu powieści. To brak wiedzy i oderwanie od rzeczywistości" - pisała gazeta "Liberty Times".

- Jesteśmy bardzo wdzięczni J.K. Rowling. Dziękujemy za bezpodstawne uwagi, które zwróciły globalną uwagę na Tajwan. Ona naprawdę jest magiczną pisarką, więc my stworzyliśmy własną magię - przekazał Tseng Tzu-chiang, trener Yu-Ting, cytowany przez NBC News.