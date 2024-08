Wrze po decyzji sędziego meczu Francja - Niemcy. "Obrzydliwe"

Ależ to był mecz! Trzeci poniedziałkowy bój ćwierćfinałowy w turnieju olimpijskim siatkarzy zakończył się zwycięstwem Francuzów, choć początkowo to Niemcy prowadzili 2:0. Mistrzowie olimpijscy doprowadzili jednak do tie-breaka. W nim doszło do kontrowersyjnych scen. Pod koniec sędzia Juraj Mokry pokazał jednemu z Niemców czerwoną kartkę, co skutkowało powiększeniem przewagi Francji. W mediach społecznościowych zawrzało. "Pan sędzia gra dziś z reprezentacją Francji" - czytamy.

