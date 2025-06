Potężna sensacja w Roland Garros. Piąta rakieta świata wylatuje z turnieju

Był początek drugiego seta poniedziałkowego meczu 1/8 finału Rolanda Garrosa: Alexander Bublik (Kazachstan, 62. ATP) - Jack Draper (Wielka Brytania, 5. ATP). Zdecydowany faworyt Draper właśnie przełamał rywala i prowadził 7:5, 1:0. Wydawało się wtedy, że jest na tzw. autostradzie do zwycięstwa i awansu do ćwierćfinału. Wtedy jednak nastąpił sensacyjny zwrot. Już w drugim gemie w tym secie Bublik odrobił straty.

Wielka sensacja w Roland Garros. Piąty zawodnik świata wyrzucony z turnieju

Potem Kazach poszedł za ciosem. Przy stanie 2:2 wygrał trzy gemy z rzędu, a potem cieszył się ze zwycięstwa w secie 6:3. Zakończył go bardzo efektownym wolejem przy siatce, po którym publiczność aż westchnęła i nagrodziła go wielkimi brawami. Akcję tę można zobaczyć w linku poniżej.

Bublik w dwóch kolejnych setach pokazał klasę i szokował kapitalnymi zagraniami. W trzeciej partii od stanu 1:1 wygrał cztery gemy z rzędu. W czwartej odsłonie Kazach już w pierwszym gemie przełamał rywala i to zadecydowało. Potem umiejętnie pilnował swoich gemów serwisowych. W dziesiątym gemie przy swoim podaniu obronił aż pięć break pointów, zmarnował jedną piłkę meczową, ale przy drugiej Draper posłał piłkę z returnu w aut.

Kazach bardzo cieszył się z wygranej. Upadł na kort i zakrył twarz w dłoniach. Po chwili miał łzy w oczach.

Bublik po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego. Dotychczas jego najlepszy wynik to IV runda tegorocznego Rolanda Garrosa i Wimbledonu (2023).

- To awans w pełni zasłużony, bo Bublik zagrał rewelacyjne spotkanie. To król dropszotów na Suzanne Lenglet. To wielka chwila w karierze tenisisty, która miała sporo zakrętów. Mączka to nie jest jego ulubiona nawierzchnia i mało kto spodziewał się, że właśnie tutaj awansuje tak daleko [w poprzednich edycjach Rolanda Garrosa najdalej był w II rundzie! - red.]. Bardzo często mógł irytować brakiem koncentracji w karierze, ale dziś był od początku bardzo skoncentrowany. Draper zagrał natomiast poniżej swoich dużych możliwości - mówił komentator Eurosportu.

- Czasem w życiu masz tylko jedną szansę i ciągle na nią czekałem. To najlepszy moment w mojej karierze. Stoję przed wami, jakbym wygrał cały turniej. Zaraz się popłaczę i bardzo dziękuje wszystkim. Nie będę jednak płakał, bo jestem profesjonalistą i kolejny mecz przede mną - powiedział Bublik ze łzami w oczach po meczu.

Bublik w ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Jannik Sinner (Włochy, 1. ATP) - Andriej Rublow (Rosja).

1/8 finału Rolanda Garrosa: Jack Draper - Alexander Bublik 7:5, 3:6, 2:6, 4:6