Gigantyczna sensacja była o krok. Wtedy do akcji wkroczyli sędziowie

Poniedziałek z ćwierćfinałami siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu rozpoczął się wybornie. Reprezentacją Polski pod wodzą Nikoli Grbicia w końcu przełamała "klątwę ćwierćfinału". Po pokonaniu 3:1 Słowenii po raz pierwszy w XXI wieku powalczy o medal olimpijski. Niezwykle emocjonujące było także kolejne starcie. Japończycy sensacyjnie prowadzili już 2:0 z Włochami, ale mistrzowie świata pokazali charakter. W trzecim secie wyszli ze stanu 21:24 i nie tylko wygrali tę partię, ale także cały mecz w pięciu setach.

Mecz o godz. 17:00 miał wyłonić rywala dla Włochów w półfinale. Na parkiet wyszli Francuzi oraz Niemcy prowadzeni przez Michała Winiarskiego, którzy musieli walczyć nie tylko z rywalami na parkiecie, ale także z wypełnioną po brzegi paryską halą, która fetowała każdy punkt swoich ulubieńców. Atmosfera była kapitalna.

Imponujący początek Niemców. Szalał 39-letni Grozer

Początek należał jednak do Niemców, którzy świetną grą w bloku i obronie zdobyli cztery punkty z rzędu. Błyszczał zwłaszcza 39-letni Grozer - autor siedmiu punktów w pierwszy secie - który dwukrotnie zatrzymał blokiem Ngapetha. Niemcy grali dobrze w każdym elemencie. Wymusili kilka błędów u przeciwników, dzięki czemu ponownie wygrali cztery punkty z rzędu. Przy stanie 10:16 szkoleniowiec Francuzów musiał wziąć czas, ale to nic nie dało. Słabo dysponowany był Ngapeth, który szybko dostał trzy "czapy". Pierwszy set zakończył się zasłużoną wygraną Niemców 25:18.

Obrońcy tytułu mistrzów olimpijskich musieli szybko wznieść się na wyższy poziom. Poprawa była zauważalna, dzięki czemu wyszli na minimalne trzypunktowe prowadzenie, które starali się kontrolować. Francuzi złapali lepszy rytm gry. Zaczęli być skuteczni w ataku, ale w końcowej fazie seta dopuścili rywali na 19:19. Kluczowy był pojedynczy blok Kricka na środku.

Fenomenalnie funkcjonowali obaj środkowi reprezentacji Niemiec - zwłaszcza Brehme - który doprowadził do bardzo emocjonującej końcówki drugiej partii. Francuzi prowadzili już 24:22, ale skuteczna zagrywka właśnie Brehme wybiła ich z akcji w pierwszej tempo. Niemcy obronili piłki setowe i doczekali się swojej szansy. Gospodarzy uratował jednak Ngapeth, kończąc niespodziewany atak z sytuacyjnej piłki. Odpowiedź lidera Niemców - Grozera - była jednak zabójcza. W decydującym momencie posłał asa, dając swojej drużynie dwusetowe prowadzenie.

Przebudzenie Francuzów

Gospodarze igrzysk stanęli pod ścianą i musieli powtórzyć wyczyn Włochów - wrócić ze stanu 0:2 w setach. Znów w pierwszej fazie trzeciej partii wyszli na trzypunktowe prowadzenie 10:7, ale wówczas Michał Winiarski wziął czas. Efekt był natychmiastowy, albowiem jego podopieczni zdobyli cztery punkty z rzędu! Od stanu 15:15 sygnał Francuzom dał ich lider - Ngapeth. Skończył dwa ataki z rzędu, zapunktował także blokiem i ponownie o czas musiał poprosić polski szkoleniowiec Niemców. Tym razem nie przyniósł od odwrócenia sytuacji. Jego drużyna wpadła w dołek na lewym skrzydle. Mieli problem z pierwszym atakiem i mogli liczyć jedynie na Grozera. To było za mało. Francuzi wynikiem 25:20 odrobili część strat. Na pochwały zasługiwał przede wszystkim przyjmujący gospodarzy Clevenot, który cały mecz utrzymywał wysoką skuteczność w ataku.

Czwarty set to była prawdziwa siatkarska walka. Żadna z drużyn długo nie potrafiła zbudować przewagi - maksymalnie wynosiła dwa punkty. Francuzi i Niemcy zdawały sobie sprawę z wagi rywalizacji w tej partii. W końcowym fragmencie minimalnie z przodu byli gospodarze. Niemcy mieli kilka szans na kontrę, ale blok Francuzów funkcjonował świetnie. Zdobyli w ten sposób ważne punkty, zatrzymując Grozera oraz Reicherta. Wynikiem 25:21 doprowadzili do tie-breaka. Ostatni punkt zdobyli za sprawę kontrowersyjnej decyzji sędziego o niesionej piłce, która spowodowała irytację w niemieckiej ekipie.

Tie-break pełen emocji. I ingerencji sędziego

Będący na fali Francuzi lepiej rozpoczęli decydującą partię. Kończyli każdy atak w pierwszej tempo, czego nie można powiedzieć o ich rywalach. As serwisowy Faure, który wszedł na pozycję atakującego w trzecim secie, dał prowadzenie 8:4. Wtedy to czerwoną kartką za prowokowanie rywali ukarany został środkowy Niemców Krick. Francuzi dostali dotakowy punkt. To była zdecydowanie zbyt pochopna decyzja arbitra. Ngapeth podobnie zachowywał się przez cały mecz, spoglądając przeciwnikom głęboko w oczy przez siatkę.

To rozsierdziło Niemców, którzy wrócili do gry, odrabiając część strat na 8:9. Walka toczyła się punkt za punkt, ale działało to na korzyść Francuzów, którzy cały czas byli minimalnie z przodu. Ostatecznie zwyciężyli 15:13 i ku uciesze kilkunastu tysięcy na trybunach zameldowali się w półfinale igrzysk olimpijskich. W nim zagrają z Włochami - obie ekipy w poniedziałek wróciły ze stanu 0:2 w setach.