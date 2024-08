Czarne chmury nad reprezentantem Polski. Probierz przekazał złe wieści

Jakub Moder przygotowuje się do nowego sezonu, lecz trudno powiedzieć, czy będzie w nim zawodnikiem Brighton. Jeszcze niedawno spekulowało się o transferze reprezentanta Polski do innego klubu Premier League, tyle że doszło do nagłego zwrotu i sprawa spaliła na panewce. Teraz niepokojące doniesienia dotyczące przyszłości pomocnika przekazał "The Athletic". Natomiast Sport.pl uzyskał od Michała Probierza inną informację na temat Modera.

