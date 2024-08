Święty-Ersetic grzmi. "Wymyślili głupotę. Mam nadzieję, że szybko się z tego wycofają"

Justyna Święty-Ersetic po startach w sztafecie mieszanej 4x400 m przystąpiła do indywidualnej rywalizacji na dystansie 400 m. Poniedziałkowe eliminacje były dla niej słodko-gorzkie - uzyskała najlepszy wynik od dwóch lat (50,95 s), który nie dał jednak awansu do półfinałów. Może się do nich dostać już tylko przez repasaże.

REKLAMA

Zobacz wideo Sukces siatkarzy? "Przełamanie klątwy to początek drogi"

Justyna Święty-Ersetic bez ogródek ws. repasaży na igrzyskach olimpijskich. "Nie akceptuję tego"

Mimo najlepszego wyniku od dawna zawodniczka miała mieszane uczucia po swoim starcie. - Nie do końca się cieszę - przyznała w rozmowie z Interią Sport. To dlatego, że liczyła na bezpośredni awans do półfinału. Ale jest zadowolona, że praca wykonana w ostatnim czasie przyniosła niezłe efekty. - Udowodniłam, że wciąż mogę szybko biegać - zaznaczyła.

Święty-Ersetic nie chce odpuszczać rywalizacji indywidualnej na rzecz sztafet. Aczkolwiek repasaże ocenia jednoznacznie. - Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie usunięte z programu. To są igrzyska i tu każdy powinien starować z dumą i z całych sił, a nie przetruchtać sobie eliminacje, bo są repesaże. Mnie się to nie podoba. Nie akceptuję tego. Nie jestem za tym i sama nie chciałam tak zrobić - wyznała. - Wymyślili głupotę. Mam nadzieję, że po tych igrzyskach bardzo szybko się z tego wycofają - dodała.

Justyna Święty-Ersetic podniosła się po nieudanych startach. "Po prostu jestem walczakiem"

Mimo wszystko 31-latka ma wiele frajdy z olimpijskich startów, co jeszcze niedawno nie było takie oczywiste. Gdy podczas majowego Memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie uzyskała czas 53,68 s, pojawiło się u niej wiele negatywnych myśli i zwątpienie, które odbijały się na kolejnych startach. Dopiero po jakimś czasie uporała się z tym i wróciła na właściwe tory. Co za tym stało?

- Musiałabym tu użyć niecenzuralnych słów. To chyba przez mój trudny charakter. Po prostu jestem walczakiem. Choć powtarzam sobie, że już mi się nie chcę i że jestem za stara, budzę się jednak kolejnego dnia i znowu staję do walki. Miałam też wokół siebie mnóstwo życzliwych osób - wyjaśniła. I wierzy, że kobieca sztafeta 4x400m będzie miała powody do radości.

W poniedziałkowych eliminacjach wysoką dyspozycję potwierdziła inna członkini tej sztafety, czyli Natalia Kaczmarek. Z wynikiem 49,98 s wygrała swój bieg i awansowała do półfinału. - Chcę wejść do finału, ale wiem, że to nie jest łatwa droga. Jak do niego wejdę, to zacznę się zastanawiać, co dalej - tak odpowiedziała na pytanie o to, co jest jej celem.