To nie żart! Niebotyczny awans w rankingu WTA. Największa sensacja

To jest historia jak z pięknej bajki. 22-letnia reprezentantka gospodarzy Lois Boisson rozpoczynała tegorocznego Rolanda Garrosa z dziką kartą i na 361. pozycji w światowym rankingu. Tymczasem Francuzka jest już w ćwierćfinale turnieju, a po drodze sprawiła trzy sensację, pokonując takie zawodniczki jak: Elise Mertens (Belgia, 24. WTA), Ahnelina Kalinina (Ukraina, 113. WTA) i przede wszystkim Jessica Pegula (USA, 3. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Coś niesamowitego. Gigantyczny awans rewelacji Roland Garros

Lois Boisson jeszcze przed poniedziałkowym meczem z Pegulą awansowała aż o 191. miejsc w rankingu WTA Live i była na 170. pozycji. To dla Francuzki już był wielki sukces. To jednak nie koniec. Boisson po zwycięstwie z trzecią rakietą świata, awansowała aż o 241 pozycji. W tym momencie Francuzka w rankingu WTA Live jest bowiem na 120. miejscu. Pięć pozycji za nią jest Polka Maja Chwalińska.

Boisson w ćwierćfinale imprezy czeka kolejne bardzo trudne zadanie, bo zmierzy się z jedną z faworytek do końcowego zwycięstwa - Rosjanką Mirrą Andriejewą (6. WTA), która w poniedziałek pokonała 6:3, 7:5 Darię Kasatkinę (Australia, 17. WTA). W razie pokonania Andriejewej, Boisson w rankingu WTA Live awansuje w okolicach 65. miejsca!

- Nie jestem pewna, co mam teraz powiedzieć. Gra na tym korcie, przy takiej atmosferze, była niesamowita i bardzo za to dziękuje. Dałam z siebie wszystko i ostatecznie wygrałam, co jest po prostu niesamowite. Przed spotkaniem wiedziałam, że jest możliwość sprawienia niespodzianki, ale doskonale zdawałam sobie sprawę, że będzie bardzo, ale to bardzo ciężko wygrać. Mam wielką nadzieję, że wygram wszystko w tym turnieju - przyznała Boisson po wygranej z Pegulą.

Mecz Boisson - Andriejewa odbędzie się w środę. Lepsza z tego pojedynku w półfinale zagra ze zwyciężczynią starcia dwóch Amerykanek: Coco Gauff (2. WTA) - Madison Keys (8. WTA).

Zobacz: Opinia Świątek dała jasną odpowiedź ws. Abramowicz. Koniec spekulacji

Już za to we wtorek swój mecz o półfinał Rolanda Garrosa zagra Iga Świątek. Polka zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną (14. WTA). Pojedynek ten rozpocznie się ok. godz. 13. Wcześniej na kort Philippe Chatrier wyjdą Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) i Chinka Quinwen Zheng (7. WTA).

Zapraszamy Państwa na relację na żywo z meczu Świątek - Switolina na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.