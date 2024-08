Wyspa mniejsza od Jeleniej Góry z medalem olimpijskim. Historyczny sukces

Dominika to wyspa leżąca bardzo blisko Saint Lucii, rozdziela je tylko Martynika. Na igrzyskach olimpijskich występuje od 1996 r., kiedy impreza odbyła się w Atlancie. Za każdym razem wystawia maksymalnie kilku reprezentantów. Do Paryża przyleciało czterech sportowców - dwoje pływaków i dwoje lekkoatletów, w tym Thea LaFond, nowa mistrzyni olimpijska.

Pierwszy w historii medal dla Dominiki

Thea LaFond przystępowała do rywalizacji w trójskoku jako jedna z kandydatek do medalu. To do niej należał najlepszy w tym roku rezultat na świecie - 15.01 m. W stawce nie było rekordzistki świata, Yulimar Rojas, wypadła z IO z powodu kontuzji. Ale chęć wywalczenia złota olimpijskiego miały m.in. reprezentantki Kuby, USA, Jamajki i Hiszpanii.

LaFond nie zaczęła konkursu olimpijskiego dobrze. Po pierwszej serii była na czwartym miejscu. Patrząc na to, co zrobiła w drugiej próbie, skok 14.32 m na otwarcie należy traktować jako rozgrzewkę, na sprawdzenie warunków.

Reprezentantka Dominiki postawiła w drugiej kolejce wszystko na jedną kartę, skacząc 15.02 m. O jeden centymetr poprawiła swój tegoroczny rekord życiowy. W tej samej serii swoje najlepsze rezultaty ustanowiły Shanieka Ricketts z Jamajki (14.87) i Jasmine Moore z USA (14.67). Dla obu to były najlepsze wyniki w sezonie.

Później LaFond nie skakała już tak daleko. Ricketts spaliła trzy próby z rzędu, w ostatniej się nie poprawiła. Moore także miała niemierzone trzy skoki. Do Amerykanki zbliżyła się jedynie Liadagmis Povea, ale do podium zabrakło Kubance trzech centymetrów. Blisko też były Leyanis Perez Hernandez (14.62) i Ana Peleteiro-Compaore (14.59). Ćwierć metra do podium straciła Jamajka Ackelia Smith.

Dla Dominiki złoto LaFond to prawdopodobnie największy sukces sportowy. Jej medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu jest pierwszym w historii kraju. Wyspę zamieszkuje 71 tys. osób. Zaledwie sześć tysięcy więcej mieszkańców ma Jelenia Góra. Pod tym względem bardzo blisko jest Lubin (71,7 tys.), nieco mniej mają Głogów (66,1 tys.) i Gniezno (67,5 tys.).

Na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Tokio LaFond zajęła ostatnie miejsce w finale. Na mistrzostwach świata w Eugene dwa lata temu i w Budapeszcie rok temu była piąta. W 2022 r. została mistrzynią Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów oraz zdobyła srebrny medal Igrzysk Wspólnoty Narodów.