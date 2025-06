Hiszpanie wprost o decyzji Flicka. "Nie jak Probierz z Lewandowskim"

- Nikt ze mną o tym nie rozmawiał, więc nie znam sytuacji. Nie martwię się za bardzo. Wiem, że w przyszłym roku będę w Barcelonie - zapewniał na początku czerwca Marc-Andre ter Stegen. W ten sposób odniósł się do możliwego transferu Joana Garcii, który sprawiłby, że Niemcowi doszedłby konkurent o miejsce w bramce. I finalnie ta transakcja stała się faktem. W piątek Hiszpan został nowym golkiperem FC Barcelony. Czy to oznacza kłopoty dla kapitana klubu? Zdaniem mediów, owszem. To Garcia ma być pierwszym wyborem Hansiego Flicka, co jest jednoznaczne z tym, że ter Stegen musi poszukać sobie nowego pracodawcy, jeśli chce grać regularnie i pojechać z reprezentacją Niemiec na mistrzostwa świata 2026.

Hiszpanie piszą wprost. Hansi Flick nie zamierza postąpić ws. ter Stegena, jak Probierz ws. Lewandowskiego

Okazuje się, że Hansi Flick nie poinformował jeszcze ter Stegena o obsadzie bramki na kolejny sezon. Dlaczego? O wszystkim donosi "Mundo Deportivo". Nagle w artykule padło nazwisko... Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego. Zdaniem dziennikarzy Flick nie chce popełnić takiego błędu, jaki popełnił były już selekcjoner reprezentacji Polski.

"Trener nie zamierza niepokoić ter Stegena podczas jego wakacji ani dzwonić do niego, jak zrobił to chociażby były już selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz z Robertem Lewandowskim. Selekcjoner zadzwonił do napastnika, by poinformować go, że odbiera mu opaskę kapitańską drużyny narodowej. Lewandowski jasno dał mu znać, że zasługuje na rozmowę twarzą w twarz. I Flick uważa, że taka konwersacja face to face powinna odbyć się między nim i ter Stegenem, chyba że niemiecki bramkarz ma natychmiastowe obawy i to on zadzwoni do trenera" - czytamy.

Co dalej z Markiem-Andre ter Stegenem? Jaką decyzję podejmie?

Jak na razie do takiego telefonu nie doszło. Kiedy więc odbędzie się rozmowa dwóch Niemców? Najpewniej 13 lipca, kiedy to piłkarze Barcelony rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu. Jasne jest, że ter Stegen nie będzie miał zbyt wiele okazji do gry, o ile w ogóle takowe się pojawią. Zmiennikiem Garcii ma zostać Wojciech Szczęsny. Wprawdzie przedłużenie umowy z Polakiem nie zostało jeszcze ogłoszone, to media są przekonane, że podpis już widnieje pod kontraktem. Trzeba poczekać jedynie na oficjalne potwierdzenie.

Barcelona wyruszy w tym roku na przedsezonowe tournee po... Azji, a więc inaczej niż w ostatnich latach, kiedy to jej miejscem docelowym były Stany Zjednoczone. Tym razem na przełomie lipca i sierpnia kataloński klub rozegra trzy sparingi - z Vissel Kobe, FC Seoul i Daegu FC.