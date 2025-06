Są nowe wieści o stanie zdrowia Mbappe. Real podjął decyzję ws. KMŚ

Kylian Mbappe był wielkim nieobecnym pierwszego meczu Realu Madryt na Klubowych Mistrzostwach Świata przeciwko Al-Hilal (1:1). Jak się później okazało, dostał ostrego zapalenia żołądka oraz jelit, przez co trafił nawet do szpitala. Co dalej z jego stanem zdrowia i czy zdąży na drugie spotkanie grupowe Realu? Wieści w tej sprawie przekazało francuskie "L'Equipe".