Nasza sztafeta nie obroniła złota, ale finał był nieziemski

Polska sztafeta mieszana 4x400 m w składzie Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski i Alicja Wrona-Kutrzepa nie obroniła złotego medalu z Tokio. To zadanie było praktycznie niemożliwe do wykonania. Biało-czerwoni starali się walczyć z całych sił o jak najlepszy wynik, ale konkurenci byli zbyt mocni. Polacy dobiegli do mety na ostatnim miejscu. Mistrzami olimpijskimi zostali Holendrzy po genialnym finiszu Femke Bol.

