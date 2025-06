Reprezentacja Polski znajduje się w fazie poszukiwań nowego selekcjonera. 12 czerwca z pracy z kadrą zrezygnował Michał Probierz. Kto go zastąpi? Faworytem PZPN-u i Cezarego Kuleszy zdaje się być Maciej Skorża. Zgodnie z tym, o czym informował dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski szef polskiej federacji poleciał do USA na Klubowe Mistrzostwa Świata porozmawiać z trenerem Urawa Red Diamonds. Gdyby odmówił, to poza innymi polskimi kandydatami, PZPN ma rozważać tylko dwóch zagranicznych kandydatów. Takie informacje przekazywał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Marek Wawrzynowski. Okazuje się, że jeden z nich ma szczególny związek z Polską.

Co za słowa o kandydacie na selekcjonera. "Druga ojczyzna"

"Kosta Runjaić, co może trochę smucić - mimo siedmiu lat pobytu nad Wisłą - brak języka polskiego. Za to jest trenerem Udinese. On podobno traktuje Polskę jak swoją drugą futbolową ojczyznę. Pamiętamy świetny czas w Pogoni, potem w Legii wicemistrzostwo i konflikt z Jackiem Zielińskim, ale tutaj też byłby pewnie problem z wykupieniem... w ogóle zastanawiam się, czy już bym jednak nie wolał Macieja Skorży?" - powiedział dziennikarz Kanału Sportowego Michał Pol.

Runjaić, który od lipca 2024 roku prowadzi Udinese, w latach 2017-2024 pracował w Polsce. Najpierw przez pięć lat odpowiadał za wyniki Pogoni Szczecin, a następnie przez dwa sezony kierował Legią Warszawa. Wywalczył trzy medale mistrzostw Polski: dwa brązowe z "Portowcami" i srebrny z warszawianami. Dodatkowo z Legią wygrał krajowe puchar i superpuchar.

Gdyby Runjaić - Niemiec urodzony we Wiedniu - objął reprezentację Polski, byłby czwartym zagranicznym selekcjonerem biało-czerwonych w XXI wieku. Poprzednimi byli Leo Beenhakker (2006-2009), Paulo Sousa (2021) i Fernando Santos (2023).