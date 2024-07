Wymowna reakcja Szkolnikowskiego na wpis Kwiatkowskiego. "Cieszę się"

"Przyszedłem do TVP z myślą jej odpolitycznienia i na tym się skupiałem" - napisał na X Jakub Kwiatkowski. M.in. w taki sposób odniósł się do petycji, jaką dziennikarze TVP Sport wystosowali do władz stacji w celu przywrócenia do pracy zawieszonego Przemysława Babiarza. Na słowa o "odpolitycznieniu" natychmiast zareagował Marek Szkolnikowski, a więc poprzednik Kwiatkowskiego. Wystosował dosadny komentarz.

