Dramat polskiej olimpijki. Druzgocąca wiadomość tuż przed startem

Igrzyska olimpijskie oficjalnie rozpoczęły się przed pięcioma dniami. Jak na razie Polakom udało się wywalczyć jeden medal. Wszystko dzięki Klaudii Zwolińskiej. Kajakarka górska zdobyła srebro w kategorii K-1, co było jej największym sukcesem w karierze. Szansę, by powiększyć dorobek medalowy naszego kraju, już wkrótce będą mieli polscy zawodnicy w jeździectwie. Problem w tym, że w ich kadrze właśnie doszło do sporej zmiany i to praktycznie w ostatniej chwili.

Wielki pech Żanety Skowrońskiej-Kozubik. Jej koń nie został dopuszczony do startu. Szansa na debiut na igrzyskach przepadła

Już kilka dni temu Polski Związek Jeździecki musiał dokonać modyfikacji. W konkurencji Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego nasz kraj miał reprezentować m.in. Paweł Warszawski i jego klacz Lucinda Ex Ani 4, ale zwierzę przejawiało zmęczenie i ostatecznie wycofano je ze startu.

Teraz podobny los spotkał Żanetę Skowrońską-Kozubik i jej konia Love Me. O sprawie federacja poinformowała we wtorek w godzinach porannych, a więc niespełna dobę przed występem Polki. "Podczas porannej reinspekcji, niestety Love Me nie został dopuszczony przez komisję do startu w Igrzyskach Olimpijskich" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Z niego też możemy dowiedzieć się, że Skowrońską-Kozubik i jej konia zastąpi Aleksandra Szulc i Breakdance. "Dziękujemy Ci bardzo Żaneta Skowrońska-Kozubik za Twoją ciężką pracę włożoną w przygotowania do tego startu" - dodali działacze.

To wielki cios dla zawodniczki dosiadającej Love Me. Skowrońska-Kozubik to wielokrotna medalistka mistrzostw Polski seniorów w ujeżdżaniu. Wielokrotnie występowała też na arenie międzynarodowej. Liczyła, że właśnie w Paryżu uda jej się odnieść największy sukces w karierze.

Dramat Polki. "Mam nadzieję"

- Awans do igrzysk to dla mnie spełnienie marzeń. Zadebiutuję, ale mam nadzieję, że nie będą to moje ostatnie igrzyska. 30 lipca czeka mnie pierwszy start i wiadomo, że chcę wypaść jak najlepiej. Wystartuję na koniu Love Me, z którym jestem związana już od prawie trzynastu lat. Love Me jest dla mnie jak członek rodziny - mówiła kilka dni temu, cytowana przez portal bytom.pl.

Na wielki pech Skowrońskiej-Kozubik zareagował już Ludowy Klub Jeździecki Lewada, z którym od lat związana jest reprezentantka Polski. "Czasem marzenia są na wyciągnięcie ręki, a jednak to życie pisze scenariusze. (...) Żal bardzo, ale z całego serducha trzymamy kciuki za polską drużynę" - czytamy w komunikacie na Facebooku.

