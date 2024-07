Kwiatkowski natychmiast odpowiedział na petycję ws. Babiarza. W sieci zawrzało

Ponad stu dziennikarzy redakcji sportowej TVP oraz byłych i czynnych sportowców wsparło zawieszonego Przemysława Babiarza. Główny przekaz petycji jest jeden - przywrócić komentatora do pracy podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Petycja została opublikowana w sieci we wtorek.

Jakub Kwiatkowski zabrał głos ws. petycji. W komentarzach zawrzało

Na odpowiedź dyrektora TVP Sport nie trzeba było długo czekać. Kilkanaście minut po tym, jak media obiegła petycja dziennikarzy, Jakub Kwiatkowski zabrał głos na platformie X. "W nawiązaniu do listu dziennikarzy TVP Sport jest mi szczególnie przykro z tego powodu, że to ja w ostatnich miesiącach wielokrotnie wstawiałem się za Przemkiem Babiarzem, a Przemek od kilku dni milczy. Nie wykonał żadnego gestu względem nikogo. Nie przeprosił i postawił kolegów ze swojej redakcji w bardzo niekomfortowej sytuacji" - rozpoczął.

"Przyszedłem do TVP z myślą jej odpolitycznienia i na tym się skupiałem. Dziś ja i moi bliscy są nieustannie bezpardonowo atakowani przez środowiska prawicowe i w dużej mierze polityków PiS, którzy aktywnie uczestniczyli w niszczeniu Telewizji Polskiej i byli beneficjentami minionych układów. Sam list dziennikarzy jest wyrazem wsparcia ludzi dla swojego wieloletniego kolegi. Rozumiem to i szanuję. Tak długo jak prezentowane przez nich stanowisko nikogo nie krzywdzi i nie obraża, nie stanowi to w mojej ocenie niczego niewłaściwego" - dodał Kwiatkowski.

Tym razem dyrektor stacji nie zdecydował się na wyłączenie opcji komentowania. W komentarzach natychmiast zawrzało. "Jeśli przyszedł pan do TVP z myślą jej odpolitycznienie, to trzeba było nie zawieszać człowieka za jedno zdanie odbiegające od politycznej wizji świata pana przełożonych. Wszyscy dookoła dostrzegają absurd tej sytuacji, tylko nie wy. To nawet nie był polityczny 'statement', Przemysław Babiarz wyraził się o 'Imagine' w podobny sposób, co jej autor" - skomentował Szymon Janczyk z Weszło.com. "Ten co ma formę" - dodał Krzysztof Stanowski.

"Co? Potężnie się na Panu zawiodłem w ostatnim czasie. Milczenie jest złotem", "Panie Jakubie, nieeee...", "To nie jest fejk?", "Pan Babiarz zachował się, jak trzeba. Człowiekiem jest się całe życie, dyrektorem TVP Sport tylko bywa" - czytamy w komentarzach pod wpisem dyrektora stacji. "Przemek nie ma za co przepraszać!!!! TVP powinno przeprosić Przemka i przywrócić go do komentowania", "Po przeczytaniu pierwszych trzech zdań przerwałem i sprawdzałem, czy nikt nie śmieszkuje i się nie podszył. Niestety nie..." - dodają inni internauci.