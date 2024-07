Blamaż na igrzyskach. W jednej chwili obrazili cały kraj

Reprezentacja Sudanu Południowego to jedna z największych sensacji igrzysk w Paryżu. W olimpijskim debiucie afrykańscy koszykarze pokonali Portoryko 90:79. Tuż przed spotkaniem organizatorzy popełnili jednak fatalny błąd, odgrywając zły hymn.

Niesmak był tym większy, że zamiast hymnu Sudanu Południowego usłyszeliśmy hymn narodowy Sudanu. Większej wpadki nie można było zaliczyć. Sudańczycy z południa od 13 lat mają własne państwo, uchwalone w efekcie referendum. To najmłodszy kraj na świecie, powstały po latach krwawych konfliktów w tej części świata.

Fatalny błąd w Lille

Jako Sport.pl skontaktowaliśmy się z lokalnym dziennikarzem sportowym z Sudanu Południowego. John Kayanga nie ukrywa, że mocno przeżył błąd na igrzyskach. - Najpierw byłem zaskoczony, a potem poczułem się obrażony z powodu tej wpadki, jakby ktoś mnie uderzył w twarz. Wielki wstyd. Pierwszy raz spotkała nas taka historia, by ktoś pomylił hymn. Nigdy wcześniej to się nie zdarzyło, tym bardziej na zawodach sportowych. Tym bardziej szkoda, że doszło do tego na igrzyskach i to przed debiutem zespołu - mówi przedstawiciel redakcji TK Radio, w przeszłości juror Złotej Piłki francuskiego magazynu "L'Equipe".

Gdy w hali mieszczącej się w Lille wybrzmiał dźwięk nie pasujący do melodii "South Sudan Oyee", kibice na trybunach zaczęli buczeć, by go zagłuszyć. Jeden z nich biegał wściekły po schodach z góry na dół i z powrotem, chcąc zwrócić uwagę organizatorom. Ci szybko zdali sobie sprawę z sytuacji, przerwali nagranie i po chwili poleciał hymn reprezentacji.

Mimo słabego początku Sudan Południowy pokonał Portoryko. Incydent przed meczem miał wpływ na postawę zawodników na początku meczu. - Błąd z hymnem to był dla nas smutny moment, rozdzierający serce. Poczułem ból, kiedy to usłyszałem, ale myślę, że to również pomogło nam się później zmotywować. Różne przeciwności nas motywują. Pokonywanie przeciwności czyni nas silniejszymi - przekazał Wenyen Gabriel w rozmowie z Basket News.

- To brak szacunku - dodał krótko jego kolega z zespołu Major Deng, pytany o wpadkę gospodarzy. Organizatorzy igrzysk przekazali "najszczersze przeprosiny za błąd ludzki". "W pełni rozumiemy powagę tego przewinienia" - czytamy w oświadczeniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

John Kayanga przyznaje, że błąd Francuzów był tematem numer jeden w ich kraju. - Kibice i politycy mówią to samo: żenujący błąd, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Na szczęście to nas nie zatrzymało przed zwycięstwem - mówi dziennikarz.

Postawią się gigantowi?

W środę w drugim meczu grupowym na igrzyskach Sudan Południowy będzie rywalizował z USA. Amerykanie to faworyci do złotego medalu, w pierwszym spotkaniu pokonali Serbów, czyli wicemistrzów świata, aż 110:84.

Nasz rozmówca zapewnia, że Sudańczycy z południa są wielkimi optymistami. Wierzą nawet w medal koszykarzy! - Oczekiwania są wysokie ze względu na standardy, które koszykarze sami sobie wyznaczyli. Oni sami mówią o wielkim wyniku, więc wszyscy w to wierzą. Oczywiście mamy świadomość, z jakimi rywalami będą się jeszcze mierzyć, choćby w najbliższym meczu. Jednak to nic, bo w naszym kraju czuć wiarę, że reprezentacja sprawi jeszcze nie jedną niespodziankę na igrzyskach - kończy Kayanga.

Czy tak stanie się w kolejnym pojedynku? Początek środowego meczu Sudan Południowy - Stany Zjednoczone w środę o godzinie 21.00. Relacja na platformie Max i w Eurosporcie.

