Kiedy mecz siatkarzy na igrzyskach? Kiedy grają siatkarki? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po zwycięstwach polskich siatkarzy nad Egiptem oraz siatkarek nad Japonkami nasze reprezentacje mają coraz większe szanse na awans do ćwierćfinałów. Oba zespoły wymieniane są w gronie faworytów do medali. Polki to dwukrotne brązowe medalistki Ligi Narodów, a Polacy to przecież m.in. mistrzowie Europy. - Nasz szczyt formy jest tak obliczony, żeby był tu, w Paryżu - mówił Aleksander Śliwka na początku imprezy.

Igrzyska olimpijskie Paryż 2024. Kiedy grają siatkarze w Paryżu? Polska - Brazylia

Zespół Nikoli Grbicia rywalizację na paryskich boiskach rozpoczął w sobotę 28 lipca. Biało-Czerwoni zmierzyli się z Egiptem i wygrali 3:0 (25:21, 25:19, 25:13). Choć rywal nie był z najwyższej półki to dla siatkarzy najważniejsza była wygrana i dobry start imprezy. Teraz przed Polakami kolejne wyzwanie. Drugim grupowym rywalem będą Brazylijczycy, a mecz już w środę 31 lipca.

W środę na parkiet wyjdą także siatkarki. Te zmierzą się z Kenijkami i mogą zapewnić sobie już awans do fazy pucharowej. W pierwszym meczu pokonały 3:1 Japonię, choć zaczęły od przegranego seta. Tym samym pokazały kolejny raz charakter i wielką walkę na boisku. Jedną z bohaterek była Martyna Czyrniańska, która pojawiła się na boisku pod koniec meczu i zakończyła go asem serwisowym.

IO 2024. Polski dzień siatkówki w Paryżu. Polska - Brazylia. Polska - Kenia. Środa 31 lipca. Transmisja TV na żywo

Polska środa w paryskich halach siatkarskich rozpocznie się już o 9.00. Wówczas siatkarze rozpoczną swoje starcie z Brazylią. Dokładnie dwanaście godzin później, a więc o 21.00, na parkiecie pojawią się panie i zagrają z Kenią. Relacje z obu spotkań na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Transmisję przeprowadzą Telewizja Polska, Eurosport oraz platforma MAX.